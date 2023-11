«Hay muchos mitos con el estreñimiento, como decir que aumenta el riesgo de cáncer de colon»

Considerada una de las máximas expertas de nuestro país en salud intestinal, la doctora Karina Cuiñas acaba de publicar un libro tan necesario como útil: «Tripas en acción». Sin pelos en la lengua y con un lenguaje muy cercano, acaba con el miedo a hablar de cagar.

¿Cuántos españoles son estreñidos?

Se estima que una de cada 7 personas sufre de estreñimiento. Y lo más seguro es que nos quedemos cortos. Mi criterio personal para la práctica clínica es la «satisfacción defecatoria»: si no estás satisfecho a la hora de ir al baño, entonces podremos intentar solucionar el problema. La idea es que cagar se convierta en un placer, o al menos en una rutina más, sin pena ni gloria.

¿Está infradiagnosticado por el tabú?

La escatología ha hecho mucho daño a la salud intestinal. Incluso dentro de la privacidad de una consulta médica, hay personas a las que les sigue costando hablar de ello.

¿Ha ido a más por el estilo de vida actual?

No sabría decir si ha ido a más o cada vez hay más personas hartas de sufrir en silencio. El estilo de vida juega un papel clave en la salud intestinal. Comer más productos de origen vegetal poco procesados y estar lo más activo posible en tu día a día sirve para el estreñimiento y para cualquier otro problema de salud. No hay que dejarse abrumar por las modas, lo básico siempre funciona.

¿El estrés es un enemigo al ir al baño?

Vivimos en un estado de alarma constante y nuestro cuerpo utiliza la energía para otras funciones vitales y deja a las tripas en un segundo plano. Convendría aprender a gestionar ese estrés crónico si queremos mejorar nuestros síntomas digestivos.

¿Qué es lo peor que le hacemos a nuestra caca en nuestro día a día?

Ignorarla. Ignorar las ganas de defecar hace que poco a poco nuestro recto (la parte final del tubo digestivo) se vuelva menos sensible, y cada vez necesite más cantidad de caca para avisarnos que estamos listos para ir al baño.

Dice que nuestra cultura nos estriñe...

Desde pequeños aprendemos que hablar de nuestra caca en público está mal visto y si somos mujeres, más aún. Esto hace que a muchas personas se les haga muy difícil defecar en los baños del trabajo, si comparte habitación o si alguien pudiera estar escuchándolo desde fuera del baño.

¿Cuál es la línea roja de nuestra defecación que no debe darse por normal?

El nivel de sufrimiento tolerable por cada persona es subjetivo. Algunos se pueden pasar años librando una auténtica batalla cada vez que van al baño sin consultarlo, y otros acuden con la más mínima molestia. Hay que pedir ayuda cuando se siente que el comportamiento de las tripas está afectando a nuestra calidad de vida. Lo que sí no es cuestionable es ir a consulta si tienes algún signo de alarma: cambio en el ritmo intestinal sin causa que lo justifique, sangrado con las heces, dolor o bulto abdominal, pérdida de peso no intencionada o anemia por falta de hierro.

¿Aumenta el riesgo de cáncer de colon?

El estreñimiento no incrementa el riesgo de cáncer colorrectal, es un mito, aunque este miedo ha calado fuerte.

Pero es importante mirar las cacas...

Hay que mirarla, sí, pero no obsesionarnos con ella, pues no es la panacea, pero sí aporta información importante y puede ahorrarnos pruebas más invasivas. Es normal que no siempre sea igual.

¿El uso de laxantes deja secuelas?

Tienen una mala fama injustificada entre la población y entre los sanitarios. Eso hace que la gente tenga miedo a consumirlos, pero como los necesitan, terminan adquiriendo los llamados «laxantes naturales» en los supermercados, herbolarios o en internet, sin ningún tipo de control ni supervisión. En los casos adecuados como en el estreñimiento de tránsito lento, son el mejor tratamiento.

¿Un consejo final?

Invitaría a todos a que pasen a la acción, ya sea para recuperar calidad de vida o para ayudar a normalizar la salud intestinal.