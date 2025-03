Helena Oma: «Más que tirar la toalla, pensé que no iba a poder volver a jugar al baloncesto»

El 16 de febrero jugó su primer partido tras 15 meses de baja. Se había roto el ligamento cruzado anterior. Hoy se prepara con ilusión para jugar la Copa de la Reina LF Endesa. Las jugadoras del Casademont Zaragoza juegan en casa.

¿Confiada?

Sí, me encuentro bien. Verme mejor semana a semana me motiva de cara a la Copa de la Reina. A nivel equipo, estamos muy ilusionadas. Sabemos lo especial que es y hacerlo encima en Zaragoza. Estamos expectantes de ver hasta dónde somos capaces de llegar.

El 16 de febrero jugó su primer partido después de lesionarte. ¿Cómo es volver después de 15 meses de baja?

La verdad es que te quitas un peso de encima. Esta lesión ha sido bastante dura y, tras tantos meses trabajando en los que veía tan lejos el objetivo de verme en la pista, volver es una sensación muy gratificante.

¿Cómo está su rodilla, ya al 100%?

Bueno, al 100% creo que estará. Estoy en buenas condiciones para jugar pero todo tiene su proceso. Una cosa es el alta médica y otra sentirte cómo antes cuando juegas y entrenas. Mi rodilla no me da molestias y cada día va mejorando. Y ese máximo nivel llegará.

¿Por qué pasó dos veces por quirófano?

Me lesiono el 16 de noviembre y me rompo el ligamento cruzado anterior y el menisco. Me operan en diciembre y me suturan el menisco. Antes cuanto te rompías el menisco te lo quitaban, ahora intentan que se enganche. A mí me hicieron la sutura del menisco pero a medida que pasaban los meses no tenía toda la movilidad necesaria y al meter más carga mi rodilla no podía soportar todo el peso, cojeaba y me dolía. No entendíamos por qué y al final vimos que una parte del menisco no se había terminado de enganchar y me operaron de nuevo.

¿Es más difícil la parte física o la mental en la recuperación y al volver?

Depende. En mi primera lesión que tuve hace unos años del cruzado pesó más el aspecto mental al volver a las pistas y en esta ocasión me ha pesado más el aspecto físico porque las complicaciones que tuve en los primeros meses hicieron que todo se retrasara un poco más. Cuando ves que físicamente no van las cosas acorde a los «timings» que deberían ir te afecta. Por eso ha sido más dura esta recuperación porque se me han juntado el aspecto físico y el mental.

¿Pensó en tirar la toalla?

Sí, pero más que tirar la toalla pensé que no iba a poder volver. Al principio tienes margen, pero a medida que pasaban los meses cuando no podía volver a andar con la confianza y solidez de antes se me hacía una bola muy grande. Marcarte fechas y que llegasen y ¡ostras! aún no puedo. Una cosa que me ha ayudado es aprender que todo necesita su tiempo. Es un proceso de sanación que necesita tu cuerpo. Pero todo llega.

Precisamente el patrocinador de la Copa de la Reina tiene en marcha el proyecto «Basket Girlz» con el fin de frenar el abandono de la práctica deportiva por parte de las adolescentes. ¿Qué les diría para animarlas a seguir haciendo deporte aunque no sean las mejores, ya no puedan dar todo o quieran salir de juerga?

Siempre les digo que todo en esta vida se puede compaginar y más haciendo una cosa que nos gusta. Muchas de nosotras lo hemos hecho a lo largo de nuestra adolescencia, así que no dejes de hacer lo que te gusta es importante para marcarte tú un camino. A raíz de esta lesión me he dado cuenta de que hay chicas que abandonan también por estas lesiones. Nosotras, como profesionales, tenemos más ayuda.

El 50% de las deportistas lesionadas de ligamento cruzado anterior desarrollará artrosis. ¿Cómo se cuida?

Cuando empezamos no somos tan conscientes de esto. Pero, a medida que pasan los años, tu cuerpo te va avisando que no es el mismo, hay que empezar a cuidarse y trabajar con profesionales que te hagan estar al mejor nivel. En mi caso me cuido bastante.