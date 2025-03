Jesús Puente, doctor: "El cáncer de colon se puede curar si se detecta a tiempo, debemos estar atentos a cualquier sangrado"

Este lunes 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Colon para concienciar contra la enfermedad. Más de 7,5 millones de personas en edad de riesgo no han participado en el cribado de este tumor. Es decir, más de la mitad de la población diana, según calcula la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), bien porque no les han mandado la carta o bien porque la han tirado. Esto provoca que España no llegue ni al porcentaje mínimo establecido para considerar que un programa de cribado es eficaz: 65%.

Esto es un grave problema, ya que, como recuerda el doctor Jesús Puente, especialista del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Córdoba: "Es un tumor que se puede curar en el 90% de los casos si se detecta a tiempo". En el canal de YouTube del hospital analiza esta enfermedad y explica que unas 40.000 personas son diagnosticadas cada año en España de esta patología.

La importancia de la prevención

El especialista es muy claro sobre esta enfermedad: "Se puede prevenir". Esta enfermedad se origina en el intestino grueso, o colon, cuando en la mucosa que tapiza este órgano se originan pólipos (crecimiento anormal del tejido). Algunos de estos pólipos se degeneran con el tiempo y entonces se produce el cáncer. "Es uno de los tumores más frecuentes", avisa el doctor Puente. Pese a que se puede curar con una rápida detección, "la supervivencia media de los pacientes con cáncer de colon es de alrededor del 65% a los cinco años del diagnóstico y es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, después del de pulmón, con más de 15.000 fallecimientos anuales", explica.

Por tanto, cobra especial importancia la detección rápida y previa a la aparición los síntomas: "Antes de que los pólipos que podemos tener y que son lesiones benignas, se transformen en cáncer con el paso de los años". El doctor no se queda ahí y explica los tres pasos a seguir para combatir esta enfermedad. Respecto a los síntomas, el doctor Puente ha indicado que "debemos estar atentos ante cualquier sangrado en las heces, muy especialmente cuando el sangrado se acompaña de estreñimiento o diarrea, y cuando cursa sin dolor, picor, ni escozor anal. También se debe consultar ante cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones".

¿Cómo combatir el cáncer de colon?

También da varias indicaciones en el vídeo sobre cómo actuar para frenar esta enfermedad. "En primer lugar, tenemos que seguir hábitos saludables de vida, combatiendo el sedentarismo, la obesidad y siguiendo una serie de recomendaciones dietéticas", introduce el experto. Hace especial hincapié obre estos consejos a nivel de alimentación. Explica lo que se debe comer: "Una alimentación rica en fibra vegetal". Por otro lado, desvela los alimentos que se deben comer menos: "Evitar el exceso de carnes rojas y azúcares".

El cribado, fundamental a partir de los 50 años

"En segundo lugar, es muy importante que si tenemos entre 50 y 69 años atendamos a la invitación del programa de cribado poblacional de cáncer de colon mediante el test de sangre oculta en heces", afirma. Si es positivo, se debe realizar también una colonoscopia, que es la prueba más eficaz para detectar el cáncer o los pólipos de colon. Es un examen en el que el médico explora el interior del colon mediante un tubo flexible que se introduce por el ano y que lleva una pequeña cámara en su extremo. El doctor explica que se puede realizar aceptando una invitación: "Nos llegará cada dos años a nuestro domicilio".

Atención a los familiares cercanos

No solo hay que fijarse en la edad. "En tercer lugar, es muy importante que si tenemos un familiar de primer grado, es decir, padre, hermano, hijo, que haya tenido cáncer de colon, sigamos recomendaciones de prevención y consultemos a nuestro médico porque podemos beneficiarnos de un test de detección precoz", afirma también el doctor. Este test puede variar según la persona: "Puede ser el test de sangre oculta en heces o la colonoscopia, en función del riesgo familiar".