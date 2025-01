¿Kate Middleton está curada? Qué significa que un cáncer esté en remisión, según los expertos

Kate Middleton ha anunciado que su cáncer está en remisión. Hace un año, la Casa Real Británica informó de que la princesa de Gales se había sometido a una misteriosa operación abdominal. Posteriormente, conocimos que la intervención tenía que ver con la aparición de un cáncer cuyo tipo aún no ha trascendido al público. A raíz de esta operación, supimos que Middleton había iniciado un tratamiento de quimioterapia preventiva que finalizó en septiembre de 2024 tras "nueve meses increíblemente duros". Desde entonces, sus "esfuerzos" se iban a concentrar en "permanecer libre" de la enfermedad, como informó.

El inicio de 2025 ha traído noticias alentadoras para la "royal", quien ha compartido públicamente que su cáncer se encuentra en remisión. Ella misma ha dicho que se siente "aliviada" y ha agradecido a todo el personal médico que le atendió en el hospital londinense The Royal Marden realizando una visita "secreta" a la planta de oncología. Este anuncio, que ha generado un gran interés, plantea ahora una pregunta importante: ¿qué significa exactamente estar en remisión? ¿Implica que la princesa británica está curada de su cáncer?

"La remisión es la disminución o desaparición de los signos y síntomas del cáncer", explica el equipo de Initia Oncología, el centro especializado en cáncer del Hospital Quirónsalud Valencia. Podemos distinguir entre dos tipos de estado de la remisión:

La remisión parcial, que indica que el cáncer aún está presente, pero su presencia ha disminuido considerablemente y la masa tumoral se ha reducido al menos en un 30%.

La remisión completa, que significa que no hay evidencia médica de que la enfermedad siga presente.

En el caso de Kate Middleton, los detalles específicos no se han hecho públicos por lo que no sabemos en qué estadio se encuentra la remisión. No obstante, los expertos suponen que el cáncer fue detectado a tiempo, tratado con cirugía y complementado con quimioterapia preventiva para eliminar posibles células microscópicas residuales.

Aun así, cuidado, porque los especialistas aclaran que estar en remisión no equivale a una curación total. Incluso en los casos más favorables de remisión total existe la posibilidad de que queden células de cáncer en el cuerpo que las pruebas médicas no puedan detectar a priori. Por eso, los pacientes en remisión deben someterse a revisiones periódicas durante años.

"No es posible asegurar al cien por cien que todas las células cancerosas del cuerpo han desparecido. Por esta razón no se suele decir que el cáncer ha 'desaparecido' cuando hablamos de remisión completa, sino de que no aparece en las pruebas y los exámenes físicos", aclaran desde Initia Oncología.

Por lo general, las posibilidades de recurrencia disminuyen cuanto más tiempo pasa desde el primer diagnóstico y tratamiento. El seguimiento incluye pruebas de imagen, análisis y controles frecuentes, que se van espaciando con el tiempo si no hay indicios de recaída.

"En algunos casos, pueden quedar algunas células cancerosas en el cuerpo inapreciables mediante las pruebas de seguimiento, lo que daría lugar a un cáncer recidivante" o a lo que se conoce como "una recidiva". Dependiendo del tipo de cáncer, el riesgo de recaída puede variar. Por ejemplo, algunos cánceres como el cáncer de mama pueden presentar recaídas incluso diez años después del tratamiento.

Además, la reincorporación a una vida normal depende de la tolerancia del paciente al tratamiento. En el caso de Kate Middleton, su comunicado sugiere que está en condiciones de retomar sus actividades, siempre bajo un estricto calendario de controles médicos.

Por todo ello, es conveniente que tras la remisión completa los pacientes lleven a cabo revisiones periódicas para prevenir una posible reaparición del cáncer. Además, los especialistas enfatizan la importancia de adoptar un estilo de vida saludable: una buena alimentación, ejercicio físico regular y cuidado emocional son fundamentales para mantener la salud después del tratamiento.

Así pues, aunque la remisión no garantiza que el cáncer no reaparezca, sí indica que la enfermedad está bajo control. Casos como el de Kate Middleton reflejan los avances en la detección y tratamiento del cáncer, que permiten mejorar significativamente las perspectivas de los pacientes.

Sin embargo, cada caso de cáncer es único y requiere un enfoque personalizado. El anuncio de remisión de la princesa de Gales es un recordatorio de que, con los tratamientos adecuados y un seguimiento constante, es posible superar las etapas más difíciles de esta enfermedad.