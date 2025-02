«Limitar a 0,99 mg la dosis por bolsa de nicotina es una prohibición de facto que protege a los cigarrillos»

El psicólogo clínico y creador del test de Fagerström, una herramienta que permite determinar el grado de dependencia del fumador, defiende la necesidad de que haya alternativas al cigarrillo; una voz contraria a la instaurada oficialmente en España, donde el 25,8% de la población entre 15 y 64 años sigue fumando a diario.

¿Es realmente factible una sociedad libre de tabaco en todas sus versiones?

Esta es la línea divisoria de aguas. Para aquellos que creen que podemos deshacernos por completo de la nicotina y el tabaco, la reducción del daño no es importante y en realidad puede ser contraproducente, ya que si se utilizan productos menos dañinos la necesidad de dejar de fumar será menor. Personalmente, no creo que podamos dejar por completo de consumir drogas culturales como el alcohol, la cafeína y la nicotina. Y, además, al fumar no es la nicotina la que causa la mayor parte de la enfermedad, sino las sustancias tóxicas que salen de la combustión del tabaco.

Recientemente, la FDA autorizó la comercialización de 20 productos de bolsa de nicotina ZYN tras una extensa revisión científica. ¿Qué opina al respecto?

Es un muy buen paso. Las nuevas bolsas blancas de nicotina sin tabaco son probablemente el producto de nicotina menos dañino y es por eso que la FDA aprobó el producto sueco Zyn. Muchos años antes, la FDA también otorgó al snus sueco (bolsas de tabaco oral) el estatus de producto menos dañino en los Estados Unidos. En cambio, cuando la UE analiza estos productos, prohíbe el snus y tal vez hará lo mismo con las bolsitas blancas. Alguien debe estar equivocado.

Dejar de fumar puede ser una misión imposible, o casi, en algunos casos. Hace 45 años creó el test de Fagerström. ¿Cuál es el nivel de adicción entre los fumadores según el producto?

Fumar es tan adictivo como el alcohol y otras drogas. Entre los productos con nicotina, los cigarrillos son los más adictivos por el comportamiento que los acompaña y la rápida liberación de nicotina al cerebro.

¿Es partidario de alternativas al cigarrillo o no porque están enganchando a los jóvenes?

Sí, estoy a favor. Debemos salirnos con la nuestra en la lucha contra los cigarrillos mortales, ya que matan a la mitad de los fumadores de toda la vida. Desafortunadamente, tenemos que aceptar que algunos jóvenes se están convirtiendo en usuarios, al igual que aceptamos que consuman bebidas energéticas con alto contenido de cafeína y azúcar.

¿Cómo podemos evitar que la gente siga fumando y a la vez esquivar la incorporación de jóvenes con las alternativas?

Los cigarrillos se pueden eliminar gradualmente, como en Inglaterra y Singapur, y luego es necesario que exista un sistema regulatorio que dificulte el acceso de los jóvenes a los productos de nicotina.

¿Las bolsas de nicotina o los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que el tabaco?

Sí, definitivamente, y las bolsas son menos dañinas que el vapeo, ya que evitan el pulmón.

¿Qué componentes tienen estas bolsas de nicotina?

Están compuestos de ingredientes muy similares a los medicamentos (terapias de reemplazo de la nicotina, TRN) como las pastillas. Sin embargo, las bolsas suelen contener más nicotina y tienen más alternativas de sabor. Los organismos reguladores deberían establecer un límite a la dosis de nicotina en las bolsas.

En España, el Ministerio de Sanidad quiere limitar la concentración de nicotina en las bolsas de nicotina. Quedarán prohibidos aquellos con más de 0,99 mg de nicotina por sobre. ¿Eso prohíbe estas bolsas?

Permitir solo 0,99 mg de nicotina es una prohibición de facto. Protege el mercado de cigarrillos. Quienes quieren nicotina no tienen otra opción que los cigarrillos mortales.

Estas bolsas son una evolución sintética del snus. Pero, ¿son mejores o peores para la salud?

Las bolsitas son una evolución del snus donde se evitan algunos de los compuestos del snus que podrían ser perjudiciales.

En España, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha advertido que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados no sirven como método de reducción de daños. ¿Es útil sustituir el tabaco convencional por alternativas?

Sí, para los fumadores a los que les resulta muy difícil dejar de fumar, estas alternativas serían útiles. Los productos calentados son muy similares a la experiencia de los cigarrillos convencionales y debería ser relativamente fácil cambiar a ellos.

¿Esta alternativa realmente ayuda a dejar de fumar? ¿Sucede esto también con las bolsitas de nicotina?

Según el sistema autorizado Cochrane (una revisión sistemática que intenta identificar, evaluar y sintetizar evidencia para responder una pregunta de investigación específica), los cigarrillos electrónicos son herramientas eficaces para dejar de fumar, ya que no solo proporcionan al fumador la nicotina, sino también el comportamiento de inhalación que acompaña al tabaquismo.

Solo el 4,5% de los adultos nacidos en Suecia fuman. En Europa, la tasa media de tabaquismo (24%) es cinco veces mayor que en Suecia. ¿Qué estamos haciendo mal?

El 24% de los hombres suecos consumen alguna forma de nicotina, pero como utilizan productos sin combustión, snus y bolsitas, tienen, con diferencia, las tasas de mortalidad atribuibles al tabaco más bajas de todos los países de la UE. Si la UE hubiera tenido los mismos hábitos de tabaco que en Suecia, habría habido 350.000 muertes menos al año.

¿Qué tres medidas implementaría urgentemente para reducir el consumo de tabaco en España?

Eliminar progresivamente los cigarrillos, fomentar el uso de productos menos nocivos y regular los productos que contienen nicotina según su toxicidad.