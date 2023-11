Más que fármacos contra las patologías más devastadoras

La innovación tiene un mayor impacto en los pacientes cuando se eliminan las barreras sociales en la atención sanitaria. Un hecho que siempre lleva a Gilead a asociarse con organizaciones comunitarias, entidades de salud pública, investigadores y médicos para ampliar el acceso a fármacos, mejorar la equidad sanitaria y cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos corporativos.

Convencidos de que para hacer frente a las enfermedades más devastadoras se necesita algo más que medicamentos, la compañía entregó la semana pasada los Gilead Community Awards. Un encuentro que se ha celebrado por primera vez en Madrid y que reunió a más de 100 personas de todo el mundo, con el objetivo de reconocer y celebrar la contribución de las organizaciones comunitarias que buscan un mundo más sano para todos, el intercambio de conocimiento entre entidades que trabajan al servicio de sus comunidades e identificar buenas prácticas.

Tras una rigurosa evaluación de más de 60 solicitudes –en colaboración con la Charities Aid Foundation (CAF)– se han reconocido tres iniciativas comunitarias y a una persona por su labor al servicio de sus respectivas comunidades. También se ha concedido el Premio del Público a un grupo comunitario a través de la votación en directo de sus homólogos.

El Premio al Impacto recayó en la Africa Advocacy Foundation, por su proyecto paneuropeo «Mi-Health HIV Partnership», una iniciativa dirigida por la comunidad para abordar los vacíos en la cascada de atención del VIH entre los inmigrantes de 10 países europeos con una alta prevalencia del virus. La iniciativa ha sido llevado a cabo en asociación con Afrikaherz (Alemania), AIDS Solidarity Movement (Chipre), Open Paths Athens (Grecia), LHIVE Diritti e Prevenzione (Italia), Noaks Ark Mosaik (Suecia), Plateforme Prévention Sida (Bélgica), Fundación Portuguesa «Una Comunidad contra el sida» (Portugal) y Stichting African Foundation Against Aids (Países Bajos).

El Premio a la Innovación fue a parar a la International Network on Health and Hepatitis in Substance Users, de Suiza. Su proyecto «Connecting with Care» se dirige a los 5,8 millones de personas que viven con hepatitis C en todo el mundo y consumen drogas, poniendo de relieve modelos innovadores en su atención y proporcionando herramientas prácticas para ayudar a los proveedores de servicios a mejorarla.

En cuanto al Premio a la Inclusión la ganadora fue la Anthony Nolan & African Caribbean Leukaemia Trust (ACLT), de Reino Unido. Esta entidad que puso en marcha una iniciativa destinada a mejorar la diversidad y la desigualdad en el Registro de Células Madre de Anthony Nolan, ya que hoy los pacientes de minorías étnicas se encuentran en una situación de desventaja significativa a la hora de encontrar un donante no emparentado de células madre que les salve la vida.

Por último, el doctor Massimo Barra recibió el Reconocimiento individual. Este médico italiano y fundador de la Fundación Villa Maraini de Roma, como líder del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha apoyado el acceso a la salud de las personas vulnerables en todo el mundo, especialmente los consumidores de drogas. También, ha contribuido al desarrollo de una política humanitaria en materia de drogas que va más allá de los debates políticos y jurídicos, promoviendo la salud y el bienestar de las personas que consumen drogas.