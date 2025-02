El medicamento que tomamos con frecuencia y que podría tener efectos negativos en la memoria, según un estudio

El consumo de medicamentos es una práctica común para tratar una variedad de condiciones de salud, pero ¿qué efectos tienen estos fármacos en nuestra capacidad cognitiva? Un reciente estudio británico, basado en los datos de más de 500.000 personas de hasta 73 años, ha mostrado resultados sorprendentes sobre cómo las medicinas pueden influir en nuestro pensamiento y memoria.

Los investigadores analizaron el impacto de distintos medicamentos en habilidades cognitivas como la velocidad de reacción, la memoria y la capacidad para resolver problemas.

Uno de los resultados más sorprendentes fue el vínculo entre el consumo de paracetamol y una disminución en el rendimiento cognitivo. A pesar de ser uno de los analgésicos más utilizados en el mundo, el paracetamol mostró una clara relación con una menor capacidad de memoria. Según los datos obtenidos, la ingesta de este medicamento se correlacionó de manera consistente con un deterioro en las habilidades mentales en varias pruebas, lo que lleva a los investigadores a advertir que su uso podría inducir a una fatiga mental notable.

Por otro lado, los resultados fueron más positivos cuando se trató de otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs), como el ibuprofeno. Este medicamento no solo mostró efectos neutros, sino que en algunos casos incluso se asoció con una mejora en el rendimiento cognitivo, en particular en la rapidez de las respuestas y en las habilidades de memoria. Según los científicos, el ibuprofeno parece tener efectos similares a la reducción de la presión arterial alta, lo cual podría contribuir a mejorar la salud cerebral.

El estudio también mostró que otros fármacos, como la aspirina, el diclofenaco (conocido comercialmente como Voltaren) y el naproxeno, también generaron resultados favorables, especialmente en términos de memoria y tiempo de respuesta. Estos medicamentos, al igual que el ibuprofeno, parecieron ofrecer beneficios cognitivos que no se observaban en el paracetamol.

Además de los analgésicos, el estudio evaluó medicamentos utilizados para tratar condiciones como la artritis, enfermedades cardíacas, asma, alergias y la hipertensión, todos los cuales mostraron efectos positivos sobre las funciones cognitivas en los participantes. Los medicamentos para la artritis, en particular, contribuyeron a una mayor agudeza mental, mientras que los fármacos destinados a regular la presión arterial también demostraron beneficios para la salud cerebral.

Sin embargo, no todos los medicamentos estudiados tuvieron efectos positivos. Los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), comúnmente utilizados como antidepresivos, fueron uno de los grupos de medicamentos con un impacto negativo. Estos fármacos, aunque son eficaces para tratar trastornos relacionados con la salud mental, parecen estar asociados con una disminución en las capacidades cognitivas.