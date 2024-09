Para mejorar la cobertura vacunal hay que mirar a los adultos

Las vacunas “no son solo cosa de niños, porque nos acompañan incluso desde antes de nacer y hasta el final de nuestras vidas” y, gracias a esta herramienta “se han conseguido alguno de los hitos más importantes de la ciencia y la medicina, como la erradicación de algunas enfermedades y el control de otras”. Así lo ha destacado la secretaria de la Asociación Española de Vacunología (AEV), María Fernández Prada, durante la sesión "Vacunación a lo largo de la vida: un compromiso de equidad, organizada por la AEV y Farmaindustria y celebrada en la Real Academia de Medicina de España. Por ello, ha insistido, es necesario trabajar por un acceso equitativo a las vacunas.

De todo ello se habló en la jornada, en la que también se ha analizado el decisivo papel de las vacunas, la mejora de las coberturas en España, el impacto de los determinantes sociales en el acceso a la vacunación o los avances en investigación en este ámbito. Y es que en los últimos 50 años, han salvado una vida cada seis minutos. En total, 154 millones de muertes evitadas gracias a la inmunización, según un estudio reciente publicado en "The Lancet". Son herramientas muy poderosas para prevenir enfermedades, pero tienen además un gran valor social y económico, gracias al impacto en el bienestar social y en su contribución a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Por cada euro que se invierte en vacunas, se revierten 19 a la sociedad y la economía, según un estudio de la Office of Health Economics de Londres publicado este año y como se ha recordado en el encuentro.

Además, su potencial va mucho más allá, tal y como ha sostenido Emili Esteve, ha subrayado, director del Departamento Técnico de Farmaindustria, pues son “capaces de transformar los sistemas de salud hacia un enfoque preventivo, que permita no sólo mejorar la salud sino asegurar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios”. Precisamente durante la jornada se ha hecho referencia al informe El Valor de la Prevención para el Crecimiento Económico y la Sostenibilidad de los Sistemas de Salud, Cuidado Social y Bienestar, publicado por el think tank The European House-Ambrosseti y respaldado por Vaccines Europe e Ifpma.

Coordinación y cooperación

El primer coloquio, sobre "Coordinación y cooperación para la mejora de las coberturas vacunales en España", ha contado con la participación de Carmen Durán, directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia; Antonio Blanes, director de Servicios Farmacéuticos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y la moderación de Bárbara Astilleros, directora asociada de Relaciones Institucionales de MSD. En el mismo, los expertos han subrayado la importancia de alcanzar unas coberturas vacunales elevadas que protejan la salud de los individuos y la población en su conjunto, teniendo en cuenta que la inmunización es una de las herramientas más eficaces para garantizar la salud y la sostenibilidad del sistema sanitario. Y para ello, han incidido, es la necesaria la colaboración de todos los actores públicos y privados, sanitarios y no sanitarios, con implicación en este ámbito.

Otra de los asuntos tratados ha sido "El rol de los determinantes sociales en las coberturas: ¿el acceso a la vacunación?", con la participación de Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad Rey Juan Carlos; la pediatra del Centro de Salud Nazaret de Valencia, Mara Garcés; el asesor de la Secretaría de Estado de Sanidad, Mario Fontán, y la moderación de Arantxa Catalán, directora de Public Affairs de Sanofi. Todos ellos han hablado sobre la necesidad urgente de integrar los determinantes sociales en las estrategias de vacunación para garantizar una cobertura equitativa en todas las comunidades.

La última mesa ha girado en torno a la investigación y la I+D en vacunas: desde las fases preclínicas al análisis de la efectividad, donde han participado la epidemióloga del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, Marta Soler; el consultor en epidemiología de la Agencia de Salud y Seguridad de Reino Unido, Jamie López-Bernal; el catedrático y director del Grupo de Genética de Microbacterias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín Montañés, moderados por Ana Hernando, Government Affairs director del área de Vacunas de GSK. Aquí se ha visibilizado el complejo proceso de desarrollo de las vacunas. Desde la identificación inicial de patógenos hasta la producción a gran escala, cada etapa en el desarrollo de una vacuna afronta desafíos técnicos y científicos significativos, donde también es vital la colaboración público-privada, sostenida en el tiempo y apoyada con políticas favorables a la I+D. También se ha reconocido la importancia de los estudios de efectividad de vacunas en la vida real, cruciales para comprender cómo funcionan estos fármacos en entornos no controlados y poblaciones diversas, con el objetivo de mejorar las estrategias de vacunación.