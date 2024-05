Miguel Lozano: «La apnea logra reducir los procesos de estrés»

¿Cuál es ese poder terapéutico?

La apnea es una actividad muy introspectiva, donde nos basamos en las técnicas de respiración y relajación en una ambiente acuático. Cuando unimos esa conexión de cuerpo y mente en un medio acuático y natural somos capaces de llegar a estar de relajación absoluta, gracias también a esa ingravidez que se consigue en el agua.

En qué aspecto se obtiene más beneficios, ¿en el físico o en el psicológico?

En ambos aspectos. Por un lado, la respiración es una de las bases de la salud, el descanso o el rendimiento, pero además gracias a los ejercicios de flexibilidad diafragmática, intercostal y pulmonar, mejoramos nuestro intercambio gaseoso del sistema respiratorio al sistema circulatorio gracias a esa fisioterapia respiratoria. En el plano psicológico, logramos reducir los procesos de estrés continuado y la producción de cortisol, afrontar las situaciones de estrés controlando la respuesta de activación fisiológica del organismo, potenciar la autoeficacia percibida en la capacidad de toma de decisiones bajo presión, mejora la capacidad de concentración y duración de la atención, mayor conocimiento, confianza y dominio de sí.

Pero tengo entendido que el aguantar sin respirar no es bueno para la salud, ¿no?

Estamos diseñados evolutivamente para aguantar la respiración como los mamíferos acuáticos. Tenemos adaptaciones fisiológicas para hacerlo entre tres y cinco minutos sin ningún tipo de entrenamiento previo (sólo necesitamos conocimiento, técnica y seguridad). Los apneístas aprendemos a respirar correctamente para poder aguantar la respiración durante más tiempo o más profundo en el plano deportivo, pero esto es transferible al ámbito de la salud y la fisioterapia respiratoria para personas con enfermedades respiratorias y para mejora del rendimiento en el deporte de alto nivel.

En su libro habla de aprender a respirar. ¿Lo hacemos mal?

El 70% de la respiración completa debe ser diafragmática y por falta de flexibilidad la perdemos de forma progresiva. Los ejercicios de flexibilidad diafragmática, intercostal y pulmonar harán que tengamos una mejor higiene respiratoria que redundará en una mejora calidad de vida, tanto para el descanso como para recuperar de forma más eficiente.

¿Qué problemas puede acarrearnos el no respirar bien?

La respiración es fundamental en todos los procesos fisiológicos de nuestro organismo, lo cual puede desencadenar patologías físicas y psicológicas, y somatizar otras como el estrés crónico, la fatiga crónica, la ansiedad, etc.

¿Qué le hizo dedicarse a la apnea?

Desde pequeño he tenido fascinación por el mar y los animales que lo habitan. Luego, de adulto, descubrí que la apnea no sólo era una actividad lúdica, si no que además me ayudaba en el plano mental, a mantenerme más tranquilo y relajado, más ecuánime en situaciones que no podía controlar. Es una meditación subacuática.

¿Qué se siente físicamente al descender a -122 metros?

Es una mezcla de emociones. Desde una soledad absoluta, una conexión brutal entre mi cuerpo y mi mente, de alguna manera unido a la superficie mediante el cabo de profundidades la inmensidad del océano. Pocas veces he podido sentir una paz más absoluta. Por otro lado, es un reto físico y mental de alto rendimiento, así mi atención se centra en ser lo más eficiente posible y utilizar el oxígeno disponible de forma correcta.

¿Qué cuesta más entrenar, el aspecto físico o el psicológico?

La parte física es relativamente más fácil porque se puede mecanizar. Sin embargo, el aspecto mental requiere de ir superando etapas y enfrentarte y exponerte a esa situación de forma progresiva. Aun así, debe ser una conjunto de factores físicos, técnicos, adaptativos y mentales. No puedes cojear de ninguno.