Los mitos más extendidos sobre el desayuno: cuáles son verdad y cuáles son mentira

Desayunar o no desayunar, he aquí la cuestión. ¿Qué es mejor, comer grandes cantidades a primera hora de la mañana solo porque "el desayuno es la comida más importante del día" o decantarse por el ayuno porque "ayuda a adelgazar? Es una de las cuestiones más extendidas a la hora de alimentarnos, que ha desembocado en numerosos mitos y leyendas sobre qué hacer y qué no hacer cuando nos levantamos.

Y es que nos preocupamos sobre si tomar esta primera comida del día nos puede causar beneficio o puede ser perjudicial para nuestros objetivos de perder peso, quemar grasa o lograr el cuerpo que tanto ansiamos. A lo largo de los años, los expertos han utilizado numerosos argumentos, muchos de ellos corroborando los mitos y otros tantos desmintiéndolos.

¿Cuáles son los mitos sobre el desayuno?

El desayuno es la comida más importante del día. Tras la cena del día anterior y las horas que dormimos, pasamos mucho tiempo sin comer, lo que hace que el cuerpo continúe utilizando la reserva de energía para mantener muchas funciones del organismo. Es por eso por lo que se dice que, al ser la primera comida del día y romper ese ayuno, reponemos esa energía. Pero no es la más básica, pues todas las comidas que hacemos a lo largo del día son importante y dependen del conjunto de alimentos y calorías que tomemos. Según estudios, lo que es cierto es que alimentarse bien de buena mañana mantiene la saciedad más tiempo y aumenta la sensibilidad a la insulina de los alimentos. Un estudio elaborado en Estados Unidos con 50.000 personas describió que quienes tomaban el desayuno como la comida más importen del desayuno tenían un índice de masa corporal más bajo que los que comían más a mediodía o a la cena.

El desayuno aumenta la concentración. Otro mito a desmentir, ya que estudios realizados en escuelas han demostrado que los niños que llegan a la escuela sin haber saciado el hambre no rinden tanto como los que están bien alimentados.

No hacer la primera comida del día es perjudicial para la salud. Según un estudio publicado en Clinical Nutrition, el hábito de desayunar puede mejorar la salud cardiovascular y reducir diversas causas de mortalidad. Los estudios tienen claro que no desayunar no es sano, ya que aumenta el factor de riesgo de sufrir enfermedades y patologías como diabetes, obesidad o colesterol alto.

El desayuno estimula el metabolismo. En realidad, importa el conjunto de lo que se come a lo largo del día. Ninguna hora es mejor o peor, ya que lo importa es lo que comes, no cuando lo comes.

El desayuno es indispensable para adelgazar. Como hemos dicho tanto, lo que importa es la calidad de las comidas que tomemos. No es lo mismo desayunar, por ejemplo, pizza recalentada del día anterior a un bol de leche con cereales. Así, el desayuno no es clave para la pérdida de kilos, pero ayuda a que regulemos lo que comemos durante el día, ya que si no desayunamos, podemos comer más (y picotear más) a lo largo del día.

Saltarse el desayuno para perder peso, o ayuno intermitente. Una creencia contraria a la de que el desayuno es indispensable, pero con los mismos efectos. Debemos centrarnos en lo que comemos y en cuanto comemos, así como ver la cantidad de calorías que tomamos y el tipo de nutrientes que le aportamos a nuestro cuerpo. En definitiva, no desayunar aumenta el hambre que tenemos durante el resto del día, y corremos más peligro de ganar peso.