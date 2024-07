La necesidad de implantar el cribado de cáncer de pulmón llega al Congreso

Bajo la premisa clara de que el diagnóstico precoz aumenta la supervivencia se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados una jornada organizada por la Lung Ambition Alliance (LAA) para destacar la necesidad de implantar sistemas de cribado del cáncer de pulmón (CP) en España a través de la puesta en marcha de proyectos como Cassandra (Cancer screening smoking cessation and respiratory assessment).

"Una persona diagnosticada en estadio 1 podría tener, 5 años después del diagnóstico, 6 veces más de posibilidades de sobrevivir que otra detectada en el estadio avanzado. Nuestro objetivo es seguir visibilizando la viabilidad del cribado y la detección precoz para mejorar la tasa de supervivencia", ha explicado Laureano Molins, coordinador nacional de la LAA y consultor del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clinic de Barcelona. "Esta jornada sirve para recordar que este tumor es uno de los principales retos de salud pública, por lo que consideramos que se debe continuar estudiando su incorporación en la Cartera de Servicios de Sistema Nacional de salud. Urge tomar medidas cuanto antes", ha proseguido.

Según distintos estudios, el cribado de CP podría reducir la mortalidad global entre un 6,7% y un 20%, y la mortalidad por esta enfermedad entre un 18 y un 39%.

Aunque el cribado poblacional de este tipo de cáncer aún no está en marcha en nuestro país, el proyecto piloto Cassandra, impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), tiene como objetivo demostrar la viabilidad, factibilidad y coste-efectividad de estos programas en cáncer de pulmón en nuestro país.

Financiación y coste-eficacia

Tal y como ha explicado Juan Carlos Trujillo, co coordinador de Cassandra, el proyecto se puso en marcha en 2023 y cuenta con la participación de 39 hospitales (de los que en la actualidad solo está activo en 7, 2 en Madrid, 2 en Cataluña y uno en Murcia) y centros de atención primaria de 16 comunidades autónomas. "Creemos que la mejor manera de mejorar la supervivencia en estos pacientes radica en la combinación de la prevención primaria, mediante la deshabituación tabáquica y prevención secundaria con programas de cribado mediante TAC de baja dosis de radiación. tenemos que seguir implementando, tal y como recomienda la Unión Europea, este tipo de cribados como parte de la Estrategia Nacional de Cáncer española". "Es un proyecto ambicioso y a gran escala que puede aportar mucho a la sociedad española" ha agregado.

"No estamos hablando de por qué hacer el cribado, eso está demostrado que es efectivo, sino de cómo hacerlo para hacerlo bien", ha asegurado Luis Seijo, el otro co coordinador del proyecto Cassandra, para lo cual ha reclamado más financiación: "Hoy el programa esta financiado por las sociedades científicas por lo que necesitamos dinero urgente".

Otro motivo apuntado por Margarita Majem, representante de la SEOM, a favor de su implantación es que "el diagnostico precoz es un 40% más económico que tratar a pacientes avanzados. Además, estos no se curan. Podemos mejorar su supervivencia con tratamientos tóxicos y costosos, pero no con el objetivo de curar. El cribado nos va a permitir ofrecer tratamientos curativos y esto hará que no tengan que abandonar su trabajos, lo que tiene también impacto económico".

Por su parte la subdirectora general de Promoción de la Salud y Prevención del Ministerio de Sanidad, Estefanía García, ha asegurado que "es algo en lo que hay que avanzar, somos conscientes desde el Ministerio, el problema es que a veces la administración no es todo lo ágil que nos gustaría".