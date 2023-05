Neumólogos piden "valentía" para una nueva Ley Antitabaco que prohíba fumar en terrazas

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha expresado su temor a que el adelanto de las elecciones generales sea un "hándicap" para la aprobación del plan de prevención del tabaquismo y ha exigido "valentía" para sacar adelante la nueva ley antitabaco. Esta norma parecía encaminada a prohibir el consumo de tabaco en terrazas, espacios deportivos al aire libre o dentro del coche, algo parece haber quedado en el limbo a pesar de que 750 personas mueren al año en España por exposición ambiental al tabaco.

En la víspera del Día Mundial Sin Tabaco, el coordinador del Área de Tabaquismo de la SEPAR, Carlos Rábade, ha reclamado una actualización de la ley del tabaco y un plan de prevención que permita reducir "en los próximos meses" la prevalencia de fumadores, muy alta en España, "donde la cuarta parte de la población fuma todos los días (entre el 20 y el 30 %)".

Rábade ha insistido en la urgencia de una nueva ley que amplíe los espacios sin humo, aumente el precio de la cajetilla y reduzca la atracción del tabaco de cara a los adolescentes apostando por un empaquetado genérico. También ha hecho una llamada a los partidos políticos para que incluyan los planes del tabaquismo en sus programas electorales.

En la misma línea, en esta jornada con motivo del día mundial, la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández, ha admitido que se trata de un momento "preocupante" ya que hasta que no haya un nuevo Gobierno la modificación de la ley del tabaco no se va a retomar.

Fernández ha lamentado que en cuatro años de legislatura "no se haya hecho nada" y la respuesta del Ministerio de Sanidad "mientras lo lideró Carolina Darias fue una tomadura de pelo para el control del tabaco". La presidenta de esta plataforma ha pronosticado un futuro "inquietante" y ha incidido en que si la ley era importante hace cuatro años, ahora es "urgente" por el consumo creciente entre adolescentes de cigarrillos electrónicos.

Fernández ha señalado que este es un "grito de socorro al nuevo Gobierno que se constituya tras el 23 de julio" y ha trasladado su compromiso de seguir "empujando" para que haya una regulación en el corto plazo.

Desabastecimiento de productos para dejar de fumar

Sobre el desabastecimiento de fármacos para dejar de fumar, el presidente de SEPAR, Francisco García, ha admitido que la disponibilidad de productos "debería ser mucho mayor de la que hay" y ha explicado que, desde la SEPAR, han estado en contacto con la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para resolver esta carencia.

García ha argumentado que hay pocas fábricas de principios activos y eso ha generado situaciones de desabastecimiento. El presidente de los neumólogos ha informado de que se está trabajando en una legislación europea para que se dé una solución global con más fábricas de principios activos.

No obstante, ha pedido que no se traslade a la ciudadanía una situación de alarma, "pero ello no exime de que la provisión de productos debería ser mayor". En la jornada se ha recordado que la exposición al humo aumenta el riesgo de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica y cáncer de pulmón.

Según los últimos datos de Sanidad, el consumo de tabaco causa en España 60.000 muertes al año, lo que equivale a 164 fallecimientos al día.

Sobre el lema de este año "Necesitamos alimentos, no tabaco", la SEPAR ha observado un aumento de la producción del tabaco, con más de cuatro millones de hectáreas de cultivo en países desarrollados en sustitución de las plantaciones tradicionales de productos alimentarios, "una estrategia que empobrece a los países y los conduce a una crisis alimentaria".

Expertos antitabaco piden que España sea un destino sostenible

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra mañana, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha hecho público un manifiesto en el que piden que se prohíba fumar y vapear en terrazas, playas y piscinas para que España sea un "destino turístico saludable".

En el manifiesto el CNPT pide a los gobiernos autonómicos y municipales que se constituyan tras las elecciones que prohíban fumar y vapear en las terrazas de bares y restaurantes y amplíen los espacios sin humo para demostrar el compromiso de las instituciones en la lucha contra el tabaquismo, la primera causa de muerte evitable.

El presidente del CNPT, Andrés Zamorano, ha exigido a los políticos "voluntad y determinación" para avanzar hacia una generación libre de humo en 2030. También ha recordado que el tabaco supone un enorme coste sanitario a las arcas públicas y hasta triplica los 9.000 millones que recauda Hacienda con los impuestos de su venta.

Según Zamorano, solo tres comunidades (Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón) mantienen la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes decretada durante la pandemia. El resto la han ido eliminando lo que desde el CNPT lo califican de "evidente retroceso".

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) también se ha emitido un comunicado con motivo del día mundial con el lema "No al tabaco, sí a la vida", y un mensaje en el que animan a los fumadores a dejar esta adicción "no sólo para mejorar la salud propia, sino para preservar y cuidar el planeta".