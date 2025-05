¿Cuál es su perspectiva sobre la importancia del talento en el sector?

El talento es absolutamente crucial en la industria farmacéutica. Somos un sector impulsado por la innovación, que depende en gran medida de las habilidades, la creatividad y la dedicación de nuestros equipos. Los profesionales con talento son la columna vertebral de nuestra capacidad para investigar, desarrollar y poner a disposición de los pacientes nuevos tratamientos que mejoren sus resultados en salud. En Oncología, donde afrontamos numerosos retos por la propia complejidad de la enfermedad, contar con un equipo de personas capacitadas y apasionadas es vital para avanzar y transformar juntos el cáncer en esperanza, que es la misión que nos impulsa en GSK.

¿Cuáles son algunas de las estrategias clave que emplea para atraer y retener a los mejores talentos?

En GSK, nos centramos en crear un entorno en el que las personas puedan prosperar. Esto incluye ofrecer oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo, fomentar una cultura de colaboración e innovación y garantizar que nuestros empleados se sientan valorados y apoyados. Los tres pilares de nuestra cultura: ser ambiciosos para los pacientes, responsables del impacto y hacer lo correcto, son fundamentales en todo lo que hacemos. Creemos que, al vivir estos valores, creamos una organización donde las personas se enorgullecen de trabajar y donde pueden ver el impacto directo de sus esfuerzos en la vida de los pacientes.

¿Cuál es su experiencia como docente en el programa MBA de Talento-EPHOS?

Enseñar en el programa MBA de Talento-EPHOS es una experiencia increíblemente gratificante. Me permite compartir mis conocimientos y experiencia con la próxima generación de líderes farmacéuticos. El programa está diseñado para equipar a los jóvenes profesionales con las habilidades y conocimientos que necesitan para desarrollarse y crecer profesionalmente en la industria farmacéutica. Me resulta tremendamente enriquecedor interactuar con personas con tanta curiosidad y ambición por mejorar y ver su pasión por marcar la diferencia en beneficio de los pacientes. También es una gran oportunidad para mantenerme conectado con las tendencias e ideas emergentes desde las nuevas perspectivas de mis estudiantes.

¿Cómo influye su papel docente en su trabajo en GSK?

La enseñanza me mantiene con los pies en la tierra y en continuo aprendizaje. Me desafía a articular conceptos complejos de una manera accesible y atractiva, lo cual es una habilidad valiosa en mi función en GSK. Además, me ayuda a mantenerme al día con los últimos desarrollos académicos y prácticos en el campo, que luego puedo trasladar a mi equipo. La interacción con los estudiantes también proporciona una línea directa para comprender las expectativas y aspiraciones de la próxima generación de talentos. Refuerza nuestro compromiso con los pilares de nuestra cultura, ya que nos esforzamos por crear un lugar de trabajo que refleje nuestra ambición por los pacientes, la responsabilidad por tener impacto con lo que hacemos y el compromiso de hacer lo correcto.

¿Cuáles cree que son los mayores retos en el desarrollo del talento dentro de la industria farmacéutica en los próximos años?

Uno de los mayores desafíos será mantenerse al día con los rápidos y constantes avances en tecnología y ciencia. A medida que nuestra industria evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestros equipos estén equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para sacar el máximo partido a las nuevas herramientas y metodologías, como la IA y todos los avances que nos ofrece. Otro desafío es mantener altos niveles de compromiso y motivación, especialmente en un entorno dinámico y retador como el oncológico. Tenemos que seguir fomentando una cultura que apoye la innovación, la colaboración y el crecimiento personal. Finalmente, adaptarse a las expectativas de los empleados, ofreciendo opciones de trabajo flexible, que faciliten un buen balance en nuestra vida será clave para atraer y comprometer a los mejores talentos.