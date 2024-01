La pregunta del MIR que enciende a los médicos de familia

Una desafortunada pregunta en el examen MIR 2024, las pruebas para Médico Interno Residente, ha provocado el rechazo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). La entidad, a través de un comunicado transmitido a los medios, ha transmitido su "malestar" al considerar este hecho "una lamentable falta de respeto hacia los profesionales".

La pregunta del MIR 2024, dicen, "desincentiva que las nuevas generaciones quieran dedicarse a la medicina familiar" y ha generado "un gran malestar en la profesión". En la cuestión del examen, celebrado el sábado 20 de enero, a las 16:00 horas, en las 28 localidades españolas seleccionadas para su desarrollo, se "se responsabiliza al médico de uno de los problemas que aquejan al Sistema Sanitario Español".

El Ministerio de Sanidad publicó este domingo 21 las cuatro versiones del examen MIR 2024, en el que 13.990 médicos optan a 8.772 plazas ofertadas. "En una de las preguntas —subraya Semergen—, se culpabilizaba al médico de la carga de trabajo y se intenta patologizar esta situación".

La sociedad científica pionera de la Atención Primaria en España considera muy desacertada esta pregunta, ya que supone "un desprecio absoluto a las reivindicaciones de los profesionales para mejorar su situación laboral y, por ende, la calidad del sistema sanitario público".

Y concluyen: "Desde Semergen consideramos que esta situación es muy desafortunada y es intolerable responsabilizar al médico de la gran carga que sufre tanto a nivel burocrático como en la consulta. Actualmente, la Atención Primaria sufre una profunda crisis y desde Semergen llevamos años denunciando la falta de inversión", dicen.

A este problema añaden "la menor dotación de recursos humanos, la precariedad laboral y la excesiva burocracia que soportan los médicos de familia". Por ello, consideran que preguntas como esta, en el propio examen MIR, "desincentivan que las nuevas generaciones quieran dedicarse a la medicina familiar y lo que consiguen es generar un gran malestar en la profesión".

La pregunta que incendia las redes y a los médicos de familia

La pregunta en cuestión es la número 84 de la versión 0 del examen. En ella se plantea el caso de un médico de 50 años que tiene una "frecuencia acumula con retraso de 2 horas en la consulta". Se apunta que "empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir".

Es el propio médico el que expone a continuación el motivo de su trastorno, que tiene cuatro posibles respuestas como "orientación diagnóstica". Una es un trastorno esquizoide de la personalidad; otra, un trastorno narcisista de la personalidad; otra, un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y la última, un trastorno de la personalidad no especificado.

"No soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más", explica el supuesto facultativo de 50 años de edad. "No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones… Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social", continúa.

La pregunta después añade: "A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar".