Preocupación por la denuncia de presiones a oncólogos para no recetar fármacos caros contra el cáncer

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) muestra su «profunda preocupación» por presuntas presiones a algunos oncólogos en el ámbito de la medicina privada con la intención de que reduzcan la prescripción de los tratamientos frente al cáncer de mayor precio, al tiempo que ha asegurado que la entidad está trabajado de «manera activa» para contribuir a una solución.

Son palabras del presidente de la SEOM, César Rodríguez, remitidas a través de un comunicado institucional, después de que el lunes el diario ABC publicara la denuncia de varios oncólogos. Mediante informes de 2023 y 2024, estas fuentes alertaron de que la compañía Atrys Health-Bienzobas ejerce presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos oncológicos «caros» y ahorrar costes.

Además, el medio indica que la compañía «cuenta con un área de intermediación que ofrece a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión que rebajen sus costes». La información publicada en este medio señala que los médicos deben pedir autorización al «asesor oncológico» de esta empresa para prescribir los tratamientos que consideran adecuados.

Según este medio, los informes muestran casos que afectan a aseguradoras como DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. No obstante, ABC subraya que las aseguradoras mencionadas son «completamente ajenas a las prácticas denunciadas por los oncólogos».

En su declaración institucional, la SEOM manifiesta que «todo lo relacionado con estas informaciones preocupa, como es lógico, de manera importante a SEOM y a todo el colectivo de oncólogos médicos que ejercen la especialidad en España y, en particular, a aquellos que la ejercen en el ámbito de la medicina privada».

Rodríguez señala que la SEOM conocía esta situación y que, en 2021, se creó un Grupo de Trabajo de Medicina Privada, con el objetivo de analizar esta situación entre sus tareas prioritarias.

«Desde SEOM se han mantenido encuentros con las partes implicadas y se está realizando una recogida de toda la información necesaria y relevante para su análisis, y establecer las acciones que correspondan en cada caso. El objetivo final de este trabajo es contribuir a la solución de un problema de máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones», afirma la entidad.

Sin embargo, puntualizan que aún no disponen de conclusiones definitivas, aunque recalcan su compromiso de responder «lo antes posible a la demanda de información que se nos solicite y mostrarnos a disposición de las partes interesadas para establecer soluciones rápidas y eficaces que eviten que pacientes con cáncer no se vean perjudicados, por no recibir el tratamiento más adecuado».

Por su parte, Atrys Health niega las malas prácticas en la prescripción de tratamientos contra el cáncer tras las acusaciones recibidas. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa defiende que la decisión final de la prescripción de medicamentos para tratar el cáncer es «siempre» del facultativo que esté tratando al paciente, «con independencia de cuál sea la recomendación emitida».

En relación con los fármacos, los informes mencionados afirman que han sido objeto de revisión o negativa inicial medicamentos como avastin, panitumumab, cetuximab, ramucirumab o pertuzumab.

SEOM ha insistido en que su Grupo de Trabajo de Medicina Privada sigue recopilando información y que, por ahora, no dispone de conclusiones finales. «Desde SEOM reiteramos que se está trabajando de manera activa con un grupo de trabajo específico y esperamos que en breve podamos tener toda la información necesaria al respecto que permita conocer la dimensión actual del problema y los puntos en los que como sociedad científica podamos contribuir para la solución de un problema de especial magnitud y por el que estamos profundamente preocupados», concluye el comunicado institucional.