¿Qué es mejor tomar aceite (sea el que sea) o mantequilla? Un estudio recomienda cambiar un producto por otro

Investigadores del Hospital Brigham de Massachusetts han analizado datos de más de 200.000 personas a las que se les hizo un seguimiento durante más de 30 años para saber realmente qué es mejor para salud: consumir aceites vegetales o mantequilla.

Y descubrieron que las personas que consumen aceite vegetal en lugar de mantequilla pueden experimentar efectos beneficiosos para la salud e incluso tener un menor riesgo de muerte prematura.

Los investigadores llegaron a esta conclusión en el caso de los aceites, sobre todo el de oliva, colza y soja, al asociarlos con una menor mortalidad total por cáncer y por enfermedades cardiovasculares, mientras que la ingesta de mantequilla se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad total y por cáncer.

Los autores del estudio publicado en la revista científica «JAMA Internal Medicine» también descubrieron algo "sorprendente", al ver "un riesgo de muerte un 17 % menor cuando hicimos cambiar mantequilla por aceites vegetales en la dieta diaria. Ese es un efecto bastante grande en la salud", destacó el autor principal del estudio, Yu Zhang, asistente de investigación en la División Channing de Medicina en Red del Brigham and Women's Hospital y miembro fundador del sistema de atención médica Mass General Brigham.

Una diferencia clave entre la mantequilla y el aceite es el tipo de ácidos grasos que contienen. La mantequilla es rica en ácidos grasos saturados, mientras que los aceites vegetales tienen más ácidos grasos insaturados.

Si bien se han realizado muchos estudios sobre los ácidos grasos alimentarios, se han hecho menos estudios centrados en sus fuentes alimentarias primarias, incluidas la mantequilla y los aceites. Además, muchos estudios anteriores han analizado la dieta de una persona en un momento determinado y se han realizado en una población pequeña, lo que limita su aplicabilidad a la salud pública.

El nuevo estudio analizó datos dietéticos de 221.054 participantes en el Estudio de Salud de Enfermeras (NHS), el Estudio de Salud de Enfermeras II (NHSII) y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud (HPFS).

Cada cuatro años, respondieron preguntas sobre la frecuencia con la que consumían ciertos tipos de alimentos. Los investigadores utilizaron los datos para estimar la cantidad de mantequilla y aceites vegetales que consumían.

La ingesta total de mantequilla incluía la mantequilla de mezcla de mantequilla y margarina, la mantequilla untable añadida a los alimentos y al pan, y la mantequilla utilizada para hornear y freír en casa. La ingesta de aceites vegetales se estimó en función del uso informado para freír, saltear, hornear y aliñar ensaladas.

Los investigadores también identificaron a los participantes que habían muerto y sus causas de muerte. Utilizando estadísticas para comparar las tasas de mortalidad en diferentes niveles de ingesta de alimentos, los investigadores descubrieron que los participantes que comían más mantequilla tenían un 15% más de riesgo de morir de forma prematura que los que comían menos. Por el contrario, los que comían más aceites vegetales tenían un 16% menos de riesgo de morir de forma prematura que los que comían menos.

"La gente debería considerar que un simple cambio en la dieta (reemplazar la mantequilla por aceite de soja o de oliva) puede producir importantes beneficios para la salud a largo plazo", afirmó Daniel Wang, MD, ScD, autor del estudio y miembro de la División Channing de Medicina en Red del Hospital Brigham and Women's. Wang también es profesor adjunto en el Departamento de Nutrición de la Escuela Chan de Harvard y miembro asociado del Instituto Broad del MIT y Harvard.

"Desde una perspectiva de salud pública, se trata de una cantidad sustancial de muertes por cáncer o por otras enfermedades crónicas que podrían prevenirse", añade Wang.

Los investigadores también realizaron un análisis de sustitución, que imita el impacto que tendría en la salud el cambio de mantequilla por aceites vegetales en un ensayo de alimentación. Descubrieron que sustituir 10 gramos de mantequilla al día (menos de una cucharada) por calorías equivalentes de aceites vegetales podría reducir las muertes por cáncer y la mortalidad general en un 17%.

"Incluso reducir un poco la mantequilla e incorporar más aceites vegetales a la dieta diaria puede tener importantes beneficios para la salud a largo plazo", afirmó Wang.

Una limitación del estudio es que los participantes son principalmente profesionales de la salud, por lo que podrían no representar a la población estadounidense en su conjunto, reconocieron los investigadores. En el futuro, les gustaría estudiar los mecanismos biológicos que subyacen a por qué este cambio en la dieta tiene un impacto tan grande.

Este estudio se suma a otros como el del "Journal of the American College of Cardiology" que concluía que el consumo de más de siete gramos (algo más de media cucharada) de aceite de oliva por día se asocia con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, neurodenerativas y respiratorias, así como un menos riesgo de morir por cáncer.