Qué le pasa a Jude Bellingham en la cara: la explicación detrás de sus manchas

El futbolista Jude Bellingham (Stourbridge, 2003) se ha vuelto viral debido a las manchas que han aparecido en su rostro. Para sorpresa de muchos, el centrocampista del Real Madrid apareció en la final de Champions con una mancha pronunciada en la cara. Las pigmentaciones no desaparecieron en el partido que enfrentó a la selección inglesa con Serbia. Este detalle ha desatado la polémica en redes sociales.

En la plataforma anteriormente conocida como Twitter, varios usuarios han publicado supuestas comparativas del antes y el después del futbolista británico, siendo su fichaje el punto de referencia. En la primera fotografía, su cara aparece «limpia» y, en la segunda, se aprecian unas manchas oscuras en su frente y alrededor de sus labios.

De un lado, los aficionados han mostrado tanta intriga como preocupación por su estado de salud. Del otro, varios seguidores han dado a entender que se trataría de un efecto secundario provocado por el dopaje. Sin embargo, no existen pruebas que afirmen que Bellingham haya dado positivo en un control antidopping. Además, la UEFA somete a todos los jugadores que van a participar en el torneo a un estricto control antidopaje que sucede de forma aleatoria y sin previo aviso.

Es cierto que el uso de determinadas sustancias para aumentar el rendimiento físico, como los famosos esteroides, pueden provocar manchas en la piel. No obstante, estos signos no encajan con las pigmentaciones de Jude Bellingham. En primer lugar, las manifestaciones de dopaje en la piel se producen a menudo a dosis altas de anabolizantes, a largo plazo y cuando no existe un control médico adecuado. Además, se suelen presentar en forma de acné en el pecho o la espalda.

Por otro lado, un exceso de productos de dopaje puede provocar dermatitis alérgicas por contacto en los deportistas. Pero esto algo que sucede habitualmente en quienes practican deporte en el medio acuático, debido a los productos que se utilizan para el tratamiento del agua de la piscina y por los equipos necesarios para realizar dichos deportes (gafas, trajes y gorros, entre otros).

Explicación de las manchas en la cara de Jude Bellingham

Ante el revuelo ocasionado en redes sociales debido a las manchas en la cara de Jude Bellingham, varios especialistas han dado su opinión médica. Es el caso de la doctora Gadea Braceras, dermatóloga en el Hospital Universitario San Sebastián. La especialista utilizó su perfil en la red social Tik Tok para anunciar que «se trata de un problema dermatológico» llamado melasma.

El melasma, también conocido como cloasma, es una forma de hiperpigmentación que aparece, justamente, en la cara. En especial, las manchas oscuras suelen ocupar lugares como las mejillas, el puente de la nariz o, como en el caso del futbolista de 20 años, el labio superior y la frente. No obstante, también puede aparecer en otras partes del cuerpo cuando sufren exposición al sol, como los antebrazos.

El Manual MSD, uno de los recursos de información médica más usados del mundo, informa de que «el melasma se caracteriza por placas de pigmentación de color marrón oscuro que aparecen sobre áreas de piel expuestas al sol, por lo general en la cara». Su forma es «de parche».

«La causa más probable del melasma es la producción excesiva de melanina», continúa la guía médica. La melanina la producen unas células de la piel especializadas, denominadas melanocitos. La piel negra tiene un alto nivel de melanina, el pigmento que le confiere su coloración. Bajo la acción de uno o varios factores favorables, la piel negra produce un exceso de melanina, que da lugar a la aparición de manchas oscuras. Por lo tanto, es más probable que los melasmas aparezcan en personas afrodescendientes que en personas blancas.

El tratamiento incluye protección contra el sol o cremas para blanquear la piel. No obstante, el diagnóstico de melasma debe basarse en una exploración cutánea, así que no podemos descartar que se trata de otra afección.