"Sin Sanidad privada, no es viable el Sistema Nacional de Salud", confirma un informe de la Fundación IDIS

El sector sanitario es uno de los pilares esenciales del denominado Estado de Bienestar del que presume nuestro país, pero también es fundamental en el aspecto económico, ya que la sanidad aporta el 10,4% del Producto Interior Bruto, casi al mismo nivel que el turismo y, por tanto, uno de los principales motores económicos y laborales de nuestro país.

En este contexto, el papel del sector privado resulta vital. Los datos así lo confirman, ya que entre el 54% y el 58% del gasto sanitario total precisa del sector privado para la prestación de servicios. "Esta cifra confirma que si no hubiera colaboración público-privada no sería viable la asistencia sanitaria y, por tanto, el compromiso del Estado de Bienestar", ha asegurado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), quien ha presentado esta mañana el Informe "Monitor de la Actividad Empresarial en el Sector Sanitario Español", impulsado por la Fundación IDIS.

"Nuestro sistema sanitario está formado por vasos comunicantes. No solo el sector público y el privado, sino todos los subsectores que a su vez lo componen son vasos comunicantes entre sí. Si se toman medidas que perjudican a un subsector en un momento determinado, como por ejemplo por cuestiones ideológicas, no solo se perjudica a este, sino también al resto y, con ello, al conjunto de un sector que es esencial para el estado de bienestar de nuestro país", ha argumentado Abarca.

Un informe contundente

El Monitor de la Actividad Empresarial en el Sector Sanitario Español pone negro sobre blanco datos que tienen repercusión en 11 ministerios, con datos que muestran lo que supone para el país la actividad privada en un sector tan diverso como el sanitario y su normalización dentro del propio sistema de salud.

En concreto, el gasto sanitario alcanzó en 2021 el 10,4% del PIB, siendo al menos el 3,1% de origen privado, mientras que el 7,5% de asalariados en nuestro país trabaja en actividades relacionadas con el sector, siendo el 60% mujeres. En este sentido, el tejido empresarial contabiliza más de 198.000 empresas en el sector sanitario. Además, se confirma que de los 900 ensayos clínicos en España, el 86% es financiado con fondos privados, mientras que el 34,8% de las patentes presentadas fueron de carácter privado. En cuanto al ámbito asistencial, el 55,6% de los hospitales son de titularidad privada, realizando el 31% de las cirugías y el 24% de las urgencias.

"Con todos estos datos sobre la mesa, hablar de la iniciativa privada en Sanidad es hablar demotor económico, mejora de la salud, empleo, innovación y mejora social, porque tal y como demuestran los 29 indicadores, sin iniciativa privada no habría fármacos ni vacunas, ni trasporte sanitario, ni tecnología diagnóstica o terapéutica, ni recursos residenciales y asistenciales suficientes para poder dar respuesta a la demanda social. Por tanto, el sector salud, con todos los subsectores que lo integran es esencial e imprescindible para el bienestar de la población, pero también un motor económico. No es necesaria la colaboración público-privada, sino imprescindible para que el sistema sanitario de nuestro país funcione. Si no existiera iniciativa privada sería inviable atender a los más de 12 millones de usuarios de la sanidad privada. Si no contamos con todas estas piezas que promueven la actividad de nuestro país, el sistema sanitario no es sostenible. Por ello la Fundación IDIS seguirá promoviendo el mejor sistema sanitario para nuestro país y defendiendo la Sanidad y punto", ha defendido Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, durante la presentación del informe.

"La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado la ideología a un lado y el IDIS lo que quiere es que tengamos la mejor Sanidad posible. Aquí el problema lo tiene el Sistema Nacional de Salud y lo que es obvio es que las soluciones que necesitan los pacientes exigen contar con la iniciativa privada, tal y como confirma el informe. El SNS público como lo conocemos está agotado y eso está expulsando a los profesionales y a los pacientes. El objetivo es seguir avanzando", ha asegurado Abarca.

En cuanto a las dudas que hay actualmente sobre la asfixia real que sufre el modelo de colaboración público-privada tiene con los funcionarios a través del modelo Muface, Abarca ha sido rotundo: "Hoy por hoy el sistema sanitario no se puede permitir prescindir del modelo Muface, por eso la ministra de Sanidad ha dejado este debate a un lado. Hay provincias en las que sería inviable. Es más probable que algunas empresas quieran irse de este modelo, que el hecho de que el Ministerio deshaga este modelo". En este sentido, "no hay que olvidar que este modelo supone un ahorro de mil millones de euros", ha recordado Carlos Rus, presidente de a Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).