"Sin el sector privado sería inviable el cuidado de los mayores en España", según la Fundación IDIS

En una sociedad marcada por el envejecimiento de la población, la aportación del sector privado resulta indispensable para garantizar la calidad del cuidado de las personas mayores. Así lo confirma el informe especial titulado "Observatorio del sector sociosanitario privado", impulsado por la Fundación IDIS y presentado esta mañana en Madrid.

Con una esperanza de vida media en nuestro país que ya supera los 83 años de edad, las cifras no dejan lugar a dudas: los mayores de 80 años ya representan el 6% de la población española, una cifra que suele ir acompañada de patologías crónicas y problemas de movilidad. Esto se une a que en España sufren algún tipo de discapacidad cerca de 4,3 millones de personas, de las que 60,9% tiene 65 años o más, lo que provoca que se necesiten cada vez más cuidados, convirtiendo a las residencias de mayores en un servicio esencial y cada vez más demandado.

"El sector privado cuenta con el 70% de las residencias y el 74% de las camas para el cuidado de mayores, lo que aporta sustento para facilitar la calidad de vida de nuestros mayores. Por ello es esencial realizar una apuesta decidida por el trabajo conjunto entre el sector público y privado para abordar las disparidades en la disponibilidad de plazas residenciales, reducir la presión hospitalaria y la ocupación de camas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), así como un marco de atención sociosanitaria o atención intermedia en centros, donde se traten determinados procesos de convalecencia, rehabilitación y cuidados paliativos", ha asegurado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

Según el informe, cuya presentación ha sido inaugurada por Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se hace necesaria una mayor coordinación y definición de servicios conjuntos entre servicios sociales y servicios de salud, respaldado por unos presupuestos adecuados. Sin embargo, los datos no engañan y demuestran que con la financiación pública no se cubren las demandas actuales, ya que el 87% no está en residencias y su cuidado depende de familiares con pocos medios y sólo un 29% recibe prestaciones de ayuda a la dependencia.

Tal y como ha detallado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, al presentar los datos del informe, el número de residencias privadas en España en 2022 es de 5.567 y las plazas en residencias privadas suponen un 73,5% (289.471), que se concentran principalmente en centros residenciales de más de cien camas. "El acceso a las plazas residenciales adecuadas y de calidad es un aspecto crucial para garantizar el bienestar de los mayores, que además enfrentan problemas como la vulnerabilidad y la policronicidad. Por tanto, es esencial trabajar conjuntamente entre los dos ámbitos de provisión, garantizando que todas estas personas tengan acceso a los servicios de atención a largo plazo que necesitan y merecen en esta etapa de vida".

El compromiso del sector privado en este escenario resulta determinante, ya que "hay previsión del sector privado de crear casi 50.000 plazas en los próximos años en 503 centros. Somos conscientes de la necesidad que hay y no miramos para otro lado. Las residencias privadas tienen un ritmo de crecimiento constante y sostenido que da respuesta al contexto actual. Y en este escenario el sector privado aporta profesionalización, con profesionales adecuados,pero también ofrece inversión en nuevos centros, en innovación y la continuidad asistencial sin brechas desde la parte sanitaria a la parte social. La defensa de la continuidad asistencial para todo nuestro ciclo de vida implica la colaboración público-privada y es parte esencial de nuestra filosofía", ha asegurado Villanueva.

En cuanto al futuro, la directora general de Fundación IDIS ha destacado que la tendencia pasa por "el acercamiento de las residencias de mayores a los hospitales para fomentar el cuidado y la atención de esas personas y garantizar la continuidad asistencial a través de complejos sociosanitarios hospital-residencia o a través de unidades de atención geriátrica". Además, el informe también plantea la necesidad de impulsar las unidades de atención geriátrica a residencias que, además, potencian la colaboración privada-pública para mejorar la atención y evitar que sobre las residencias recaigan cuidados propios de hospitales.