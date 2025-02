Soy experta en longevidad y esta dieta acelera el envejecimiento en España, incluso en jóvenes de 20 años

El envejecimiento es un proceso irreversible que enfrentan todos los seres vivos, pero la velocidad a la que el cuerpo humano envejece está influenciada por una variedad de factores, incluyendo nuestra dieta. Suvi Ravi, investigadora en ciencias de la salud de la Universidad de Jyväskylä (Noruega) especializada en el envejecimiento prematuro de personas jóvenes, sabe muy bien que ciertos alimentos pueden acelerar este proceso.

En concreto, las carnes rojas y procesadas o los refrescos, podrían ser muy perjudiciales en este sentido. Según afirma el estudio liderado por la científica nórdica, existe una relación significativa entre la calidad de nuestra alimentación diaria y el envejecimiento biológico. Su trabajo demuestra que una dieta "mala" en cuanto a calidad nutricional y poco equilibrada contribuye a acelerar el envejecimiento biológico incluso en personas jóvenes menores de 30 años, lo cual no sólo afecta a nuestra apariencia externa, sino también a nuestra salud interna.

Su estudio se publicó en la revistaJournal of Clinical Nutrition. En él explican que, para medir la edad biológica, el equipo utilizó "relojes epigenéticos" de última generación. Descubrieron que las dietas más pobres, que incluyen grandes cantidades de comida rápida y carne procesada pero escasas cantidades de fruta y verdura, pueden contribuir a acelerar el envejecimiento biológico, incluso en adultos jóvenes. Por otro lado, las dietas que incluyen abundantes frutas y verduras y poca carne roja procesada y refrescos pueden estar asociadas a un envejecimiento biológico más lento, según las conclusiones del estudio.

En el ensayo participaron 826 adultos jóvenes y, pese a que la muestra no es muy grande, el trabajo destaca por centrarse en adultos jóvenes de entre 21 y 25 años. Según las autoras del estudio, hasta la fecha, la mayoría de investigaciones sobre dieta y envejecimiento biológico se han centrado en adultos de mediana edad o personas mayores de 60.

Pero los jóvenes entre 20 y 30 años son un grupo de edad importante que, según las estadísticas, se caracteriza por ser el que más comida procesada consume de la historia. Esto se ve en países como España, donde el abandono de la dieta mediterránea en pro de comidas procesadas se relaciona con el aumento de tasas de cáncer en jóvenes. Además, las enfermedades crónicas asociadas a la dieta, como la diabetes de tipo 2 o la obesidad, suelen tardar décadas en desarrollarse, empezando en la edad adulta temprana.

"La calidad de la dieta suele disminuir a medida que se pasa de la adolescencia a la edad adulta", señala la autora en la nota que acompaña al artículo. "Por eso, es importante para la prevención de enfermedades investigar la relación entre la dieta y la salud desde una edad temprana, antes de que aparezcan los signos clínicos de las enfermedades relacionadas con la edad", explican.

Cómo afecta la dieta al envejecimiento biológico

En general, los autores explican sus hallazgos de la siguiente manera: "Las dietas que enfatizan un mayor consumo de frutas y verduras y un menor consumo de carne, comida rápida y bebidas azucaradas se asociaron con un envejecimiento biológico más lento". Por el contrario, "las dietas bajas en frutas y verduras y altas en carne, comida rápida y bebidas azucaradas se relacionaron con un envejecimiento biológico más rápido".

Aunque los efectos de estas dietas sobre la salud no parecen fuera de lo normal, parece sorprendente que el aumento del envejecimiento biológico ya fuera medible en personas de poco más de 20 años. Pero a la investigadora Suvi Ravi no le impresionó: "En realidad, no me sorprendió tanto", dijo al medio estadounidense MNT.

"Los resultados concuerdan con estudios realizados en poblaciones de mediana y avanzada edad, así como con los pocos estudios que se han llevado a cabo en individuos más jóvenes", destaca. "No había motivos para esperar que nuestra cohorte difiriera de estas observaciones anteriores a pesar de su corta edad", explica.

En análisis adicionales, las científicas añadieron más variables, como el índice de masa corporal (IMC), la ingesta total de energía, el nivel de actividad física, la ingesta de alcohol y el tabaquismo. Una vez incorporados estos factores, la relación entre los patrones dietéticos y el envejecimiento biológico era menos clara. Esto sugiere que el ejercicio regular, por ejemplo, podría compensar parcialmente una dieta más pobre.

Edad biológica frente a edad cronológica

Todo esto tiene una explicación genética. La edad cronológica es con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados; el número de años transcurridos desde el nacimiento. Sin embargo, la edad biológica mide el grado de envejecimiento de una persona. No existe una prueba única para evaluar el envejecimiento biológico, pero las dos utilizadas en el estudio actual son dos muy conocidas en el mundo científico:

GrimAge: calcula la diferencia entre la edad cronológica y la biológica para estimar la aceleración del envejecimiento y predecir la duración de la vida.

DunedinPACE: proporciona el ritmo de envejecimiento estimando cuántos años biológicos pasan por cada año de edad cronológica.

Investigaciones anteriores han demostrado que tanto la aceleración como el ritmo del envejecimiento biológico podrían ayudar a predecir los resultados de salud y mortalidad. En la actualidad está bien establecido que seguir una dieta sana reduce el riesgo de enfermedad y muerte.

Sobre la cuestión de las limitaciones de su estudio, Ravi dijo que "aunque los relojes epigenéticos pueden proporcionar estimaciones útiles de la edad biológica, su capacidad para predecir las trayectorias de envejecimiento individual o los resultados de salud sigue siendo relativamente modesta". Aun así, "los relojes epigenéticos actuales son herramientas valiosas para identificar el envejecimiento biológico, al menos a nivel poblacional, y continuamente se están desarrollando nuevos relojes para mejorar su precisión".