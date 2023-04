El superalimento que se produce en España y es capaz de combatir las migrañas

Las migrañas son un tipo de cefalea aguda, recurrente y de gran intensidad que puede durar hasta 72 horas. Se manifiestan con dolor de tipo pulsátil en uno de los lados de la cabeza, acompañado además de sensibilidad a la luz, náuseas y visión borrosa. Suponen la tercera enfermedad más prevalente en el mundo y la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años.

Sólo en España, se estima que hay algo menos de cinco millones de personas que padecen migrañas. De los cuáles, 1.5 millones lo hacen de forma crónica. Y aunque ellos no lo crean, lo cierto es que hay algo que podría ayudarlos y que podría hacer que se sintiésen mucho más aliviados y que pudiésen sobrellevar mejor sus padecimientos: el ajo negro. Un producto que -de un tiempo a esta parte- se ha empezado a producir mucho en nuestro país.

¿Qué provoca las migrañas?

La migraña es una enfermedad compleja y los desencadenantes pueden ser diversos. Entre ellos destacan los factores relacionados con el estilo de vida, como los horarios irregulares de sueño, el estrés, la ansiedad, el sobrepeso, etc. Aunque también hay algunos alimentos, como la leche, el chocolate, el vino, el queso curado, la cafeína, los alimentos ricos en nitratos o los alimentos con alto contenido en glutamato, que pueden desencadenar la aparición de la migraña.

Por ello, una de las principales recomendaciones es seguir una dieta equilibrada, libre de estos alimentos. Además, se recomienda el consumo de alimentos frescos, mantener un peso saludable, horarios regulares de sueño de unas siete u ocho horas diarias y hacer ejercicio de forma regular, pues el sobrepeso es un factor que favorece la cronificación de la migraña.

Como hemos dicho antes, no todas las migrañas tienen los mismos desencadenantes. Ni siquiera todos los desencadenantes alimentarios son los mismos para todo el mundo. Y por este motivo, no hay una dieta concreta y específica para todas las personas que padecen migraña. Cada paciente debe identificar si existen alimentos o patrones que precipiten migraña en su caso particular y evitarlos.

Sin embargo, sí que hay algunas cosas que sí que podemos añadir en nuestros hábitos que pueden ser beneficiosos. Una dieta basada en vegetales de hoja verde oscura, como acelgas, espinacas, col rizada o brócoli, puede ser eficaz frente a la migraña crónica. Estos alimentos contienen una gran cantidad de nutrientes, como antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra, que ayudan a prevenir y reducir los dolores de cabeza relacionados con la migraña. Pero, además, hay un alimento que destaca entre todos los demás: el ajo negro.

¿El ajo negro puede aliviar las migrañas?

El ajo negro se obtiene mediante una fermentación supervisada a alta temperatura y humedad durante varios días, lo que le da un color negro y un sabor endulzado. Es proceso culinario procedente del continente asiático, donde se ha venido utilizando desde hace milenios. Sin embargo, es un método que ha resonado muy bien con las culturas mediterráneas, y principalmente con la española, donde el ajo es parte central de la gastronomía.

Es más, muchos creen que se puede producir ajo negro de mucha mejor calidad si se utilizan algunas de las variedades de ajo que tenemos en España, en lugar de utilizar el ajo chino, que es la variedad típicamente utilizada. Al parecer, los ajos autóctonos de nuestro país tienen mayor presencia de alicina, que es el componente al que se le han adjudicado gran parte de los beneficios médicos y organolépticos.

Entre otras cosas, la alicina ha demostrado tener un gran efecto antihipertensivo o vasodilatador, lo que puede influir y ayudar a reducir los dolores de cabeza y las migrañas. Si la sangre no puede circular por las arterias se produce un aumento de la presión arterial... lo que puede derivar en los dolores de cabeza.

Por eso, las migrañas mejorarán y reducirán su intensidad al consumir ajo negro; y por eso, si sufres de migraña, el ajo negro puede ser un aliado perfecto para ayudarte a combatir esta enfermedad. Puedes incorporarlo a tus platos de forma más o menos frecuente y, con el tiempo, verás cómo los dolores de cabeza y la migraña se irán mitigando.