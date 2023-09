Virus Nipah: ¿puede convertirse en una nueva pandemia?

El virus Nipah es una realidad que preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud. Necesitan estudiarlo en profundidad para saber a ciencia cierta a qué se enfrentan. ¿Podría el virus Nipah convertirse en una nueva pandemia como lo fue el covid-19? Esa es la pregunta, aun sin respuesta, a la que se enfrentan todos los expertos en la actualidad.

La preocupación es tal que el virus Nipah forma parte de la lista prioritaria de enfermedades por investigar de la OMS desde el año 2018. Lista en la que se encuentran también el ébola y el zika.

¿Qué características tiene que tener un virus para ser catalogado como una pandemia?

El virus Nipah ya ha tenido varios brotes desde su descubrimiento en 1998, año en el que murieron cien personas en la India. No obstante, hasta ahora, todos han sido controlados. En 2018, se volvió a registrar otro foco de infección, el cual ocasionó 17 fallecidos. Virus que ahora ha vuelto a reaparecer en Kerala originando dos muertos y cientos de infectados.

Para evitar la propagación del virus, han decidido cerrar la aldea y las escuelas en las que se situaba el foco de infección. Sin embargo, los investigadores han calculado que la lista de contactos de los contagiados alcanza casi las 1.000 personas.

No obstante, al virus Nipah aun no se le considera un riesgo pandémico. En primer lugar, una de las características clave que debe tener una enfermedad para ser caracterizada como una pandemia es que existan diferentes focos de infección en al menos dos continentes, según informa la OMS. Lo cual, no ha pasado por el momento. Pues todos los brotes que se han conocido hasta ahora se han dado en Asia, concretamente en la India.

La segunda característica que se debe cumplir es que las personas contagiadas hayan enfermado en el lugar en el que residen. Es decir, que no hayan sido contagiadas en un viaje a otro continente o país. Esta situación sí se ha dado en la India. Pues el transmisor de este virus es un tipo de murciélago que vive en Asia y que transmite el virus por medio de su saliva, orina o heces.

Una vez el virus se comience a propagar por diferentes países y llegue a distintos continentes, la OMS tendrá que estudiar otros parámetros y declararlo pandemia mundial si fuera necesario, tal y como ocurrió con el covid-19. A partir de la alerta de la OMS, cada país pondría en marcha su protocolo en el que podrían declarar cuarentenas, confinamientos, uso obligatorio de mascarillas o distancia social.