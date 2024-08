121 invitados, la media en las bodas en España

Los invitados son parte del alma de cualquier enlace –para bien o para mal–, por ello las parejas quieren que se sientan lo más contentos. Según el Informe del Sector Nupcial 2024, el 80% de los novios priorizan que los presentes se diviertan y estén bien atendidos, seguido del catering (70%) y de la estética general (60%).

En cualquier ceremonia se encuentran los invitados que se suelen repetir: el «hater», el que bebe de más o el que quiere ser el centro de atención, entre otros. Bodas.net ha lanzado una encuesta donde novias y novios comparten sus experiencias para conocer qué comportamientos de los invitados son los más «odiados». La respuesta que más se ha repetido (37%), ha sido la invitada que acude vestida en color blanco o muy claro. Tampoco vale «rosa palo» o colores claros que al sol se parecen al blanco».

Otra cosa que saca de quicio son las pedidas de mano sin previo aviso (18%). ¿Son un gesto romántico o quitan el protagonismo a la pareja? En un día en que todo está planificado, hacer una pedida sin avisar puede generar confusión a los asistentes y empañar la importancia de los cónyuges. En cambio, si lo saben y son cómplices del momento ya es otra cosa.

Las confirmaciones de asistencia tardías y las quejas o peticiones de los menús son otras actitudes que fastidian a las parejas durante el proceso de organización, aunque el 81% de los invitados son formales y asisten al enlace.

Según el Informe del Sector Nupcial 2024 existe mucha dispersión entre el número de invitados por comunidades. Desde los 141 en Andalucía, 114 en Madrid o los 90 en Cataluña. Lo interesante es que se mantiene más alto en la mitad sur de España, siendo 121 la media estatal. Y el 49% de las parejas facilitan alojamiento a los invitados e incluso el 32% asumen el coste.

Bodas.net también recoge que el coste medio de una boda ha subido en el último año un 13%, pasando de los 21.056 a los 23.750 euros –sin contar la luna de miel ni el anillo de compromiso–. La economía española ha sufrido una inflación considerable estos últimos años (7.5% vs 2022, y 16.5% vs 2021), afectando a la alimentación, servicios… Y las bodas no iban a ser menos, que reciben el efecto de ésta de forma diferida debido al plazo de organización de las bodas: de 11 a 12 meses de media. Pese a esta subida, las parejas se siguen casando. Así lo detallan los últimos datos del INE sobre matrimonios: más de 179.000 matrimonios, cifra récord desde 2010. El 42% de las parejas se decanta por aumentar el presupuesto inicial en vez de reducir el número de proveedores/ servicios a contratar (29%) o invitar a menos gente (33%).

Pedir un préstamo o un crédito es una de las opciones menos utilizadas por las parejas para pagar la boda (8%, la misma cifra que en el último año).

Si el dinero ahorrado se mantiene en la cuenta habitual la tentación de gastarlo será más fuerte. Por eso, es ideal abrir una cuenta bancaria específica donde ir depositando esos ahorros. El objetivo es crear, desde cero, un presupuesto familiar y así determinar qué cifra se puede ahorrar cada mes en función de los gastos fijos mensuales.

Y lo de ahorrar para la boda se hace imperativo cuando 2 de cada 10 parejas que se casaron en España en 2023 afirman que celebraron una boda de varios días y/o tuvieron al menos 3 eventos diferentes relacionados con la boda en la misma semana. Ahora existe el «Party after the party»: las parejas seguirán la fiesta una vez acabada la oficial ya sea en el mismo lugar de celebración o en otro distinto. «Brunch del día después» celebrando también, y «Destination wedding»: hay parejas que deciden darse el «sí, quiero» en otra ciudad o, incluso, en otro país, convirtiendo así su boda en un viaje para no olvidar.