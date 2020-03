Españoles atrapados en Italia: “Estamos encerrados en un país que no es el nuestro”

Los vuelos directos entre Italia y los aeropuertos españoles fueron prohibidos el pasado martes por el Consejo de Ministros con el objetivo de contener la expansión del coronavirus, dejando a miles de españoles atrapados en la frontera.

Belén es una estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad de Almería que se fue a hacer el Erasmus durante todo el curso universitario a Campania (Nápoles) y ahora no puede volver a su casa.

Cuando comenzó la alarma por el coronavirus, esta estudiante asegura que creía que este problema no sería a “gran escala”, sin embargo, el 28 de febrero cerraron la universidad en la que ella actualmente estudia. “De la noche a la mañana nos empezaron a cerrar las universidades, las discotecas y algún que otro bar”, cuenta a LA RAZÓN esta estudiante.

Al principio, tanto ella como su grupo de amigos, esperaron para ver como evolucionaba la situación, ya que no sabían con certeza nada de lo que ocurría con esta enfermedad. “Teníamos el miedo de volvernos a España y no poder volver a Italia a terminar las asignaturas de nuestra carrera. No quería perder un año”, relata.

Cuando vio que estaban empezando a restringir las salidas desde Italia, Belén decidió volver a su casa. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a la decisión que tomó el Gobierno regional. “Aquí estamos encerrados en un sitio que ni siquiera es tu país. A partir de las 18:00 horas de la tarde no hay vida, es como si fuese una ciudad fantasma”, sostiene.

La falta de conocimiento y el miedo ante esta enfermedad ha hecho que muchos estudiantes tomen medidas “desesperadas”. “La gente tiene mucho miedo y lo que ha hecho es coger un ferry desde el norte de Italia. Son 20 horas hasta Barcelona y de ahí te vas a tu ciudad”, sostiene esta estudiante.

Sin embargo, Belén explica que ella no ha barajado la opción de irse en ferry por si se queda en “cuarentena”. “Cancelan casi todos los vuelos, a mí ya me han rechazado por lo menos cinco, pero espero que el Gobierno haga algo con nosotros. No entendemos es que las compañías aéreas te dejen comprar vuelos que luego te van a cancelar ”, relata.

Asimismo afirma que la Universidad de Almería se pondrá en contacto con el Gobierno para ver si pueden trasladar a sus estudiantes de vuelta a España. "Esperemos que sea pronto", concluye Belén.

Pero la situación que está viviendo Belén no es exclusiva, miles de estudiantes españoles de diferentes zonas de Italia también se encuentran “encerrados”. Agustín es un estudiante de medicina de la Universidad de Granada y este año se fue a Sassari (Cerdeña) de Erasmus.

"No se puede salir de aquí y ha pasado todo muy rápido. El 4 de marzo cancelaron las clases aquí en el sur y dijeron que iba a ser hasta el día 15. Pero cada vez ha ido a más", explica a este diario.

Del mismo modo, cuenta que cada día sacan un comunicado en el que le explican nuevas restricciones que hay que seguir en Sassari. "En esta ciudad pasaron de haber 5 afectados a convertirse en zona roja", cuenta.

"Tenemos que evitar salir. Las discotecas y los gimnasios están cerrados. Los restaurantes están abiertos hasta las 6 de la tarde y los centros comerciales cierran los fines de semana", asevera este estudiante.

A pesar de la situación que se está viviendo ahora mismo en Madrid con el desabastecimiento de productos en los supermercados, la situación en Sassari es distinta. “Tenemos que guardar un metro de distancia entre persona y persona, entonces hay colas, pero hay carteles en el que explican a la gente que no compren como locos y se mantenga la calma porque hay alimentos”, concluye.