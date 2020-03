Esta es la cuenta de Instagram que nos da ideas para hacer sin salir de casa

#YoMeQuedoEnCasa es el ‘hashtag’ de moda en los tiempos que corren. Los médicos y las autoridades han puesto en marcha esta iniciativa para advertir que no debemos salir a la calle, a no ser que sea en situaciones de emergencia. Muchos artistas han creado un derivado de este lema: ‘Yo me quedo en casa Festival’, para hacernos más amena la estancia.

El tiempo que tenemos que permanecer en casa es un misterio. Tan solo han pasado unas horas desde la creación de esta iniciativa y ya nos estamos ‘tirando de los pelos’ porque no sabemos qué hacer dentro de casa. Por ello, ha surgido una cuenta de Instagram que, bajo el ‘hashtag’ #YoMeQuedoEnCasa, nos da ideas muy originales para invertir nuestro tiempo y olvidarnos un poco del coronavirus. La cuenta se llama ‘Yoencasita’ y, a continuación, veremos algunas de las actividades que nos ofrece y que harán de nuestros días en casa más entretenidos.