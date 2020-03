¿El “vapeo” expande el coronavirus?

Esta semana se hacia público un estudio realizado por el Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California en que se revelaba que el humo del tabaco o de un vapeador puede transportar el coronavirus hasta un fumador pasivo.

Según el doctor Stanton Glantz, “el humo expulsado por los pulmones del fumador puede contener el virus, en caso de que esté infectado, transportándolo así hasta otras personas cercanas y corriendo el riesgo de que se contagien”.

Esta misma advertencia fue lanzada hace días por Serge Smadja, secretario general del servicio de emergencias médicas de Francia SUS Médecins: “Lo que sale a través del humo del cigarro o del vapeo desde el aparato respiraratorio del paciente infectado con Covid-19 es lanzado a las vías respiratorias de la persona que hay en frente”.

Pues bien, a pesar de estas afirmaciones, no hay evidencia científica que avale que el humo es un transmisor del Covid-19. De hecho, según ha explicado a Maldita Ciencia Stanton Glantz, autor de del estudio, “este trata sobre los efectos de fumar y vapear en la inmunidad pulmonar, no del humo con transmisor del virus (en el sentido de transportarlo por el aire)”. Además, explica que el único estudio que analizó algo similar fue en casos de gripe y no se pudo demostrar que los fumadores expulsaran más virus.

Por lo tanto, no es cierto que fumadores y vapeadores ayuden a expandir el virus con su humo, aunque todos los médicos recomiendan abandonar el hábito aún más en época de pandemia.

Fumar te hace más vulnerable

En su estudio, la universidad de California si alerta de que el hábito de fumar reduce las defensas y además el sistema respiratorio es la parte del cuerpo principalmente atacada por el virus Covid-19.

El mensaje va dirigido tanto a los fumadores de tabaco como a aquellos que tienen la costumbre de “vapear”. “También los efectos del cigarrillo electrónico impiden a los pulmones rechazar las infecciones. Cuando los pulmones están expuestos a una gripe u otra infección, los efectos adversos para los fumadores son mucho más serios que para el resto”, explicó Stanton Glantz.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido a fumadores y consumidores de tabaco que es probable que sean más vulnerables al Covid-19 ya que el acto de fumar implica que los dedos, y en consecuencia, los cigarrillos, estén en contacto con los labios-boca, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus si existe contaminación en la mano.

En definitiva, los fumadores son más vulnerables ante el virus pero éste no se contagia por sus humos.