Tener una mascarilla es en este momento todo un lujo no al alcance de todos. Si hacía ya un mes faltaba este producto en las farmacias, tras el anuncio del Gobierno valorando si hacerlas o no obligatorias cuando estén disponibles, ha hecho que muchos opten por reciclar la que tenían. El problema es que no solo no hemos aprendido aún cómo hay que ponerla y quitarla, sino que el virus podría continuar latente en ellas.

Así, según la actualización del informe científico-técnico del Ministerio de Sanidad, que recopila diferentes estudios científicos internacionales, la permanencia del Covid-19 en las quirúrgicas podría durar hasta cuatro días. En concreto, explican que «la permanencia de SARS-CoV-2 viable» persiste «más de cuatro días cuando se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes y mascarillas quirúrgicas».

Pero mientras Sanidad recoge esta supervivencia, otro estudio publicado el pasado día 2 en la prestigiosa revista médica «The Lancet» concluye que «sorprendentemente un nivel detectable del virus infeccioso aún podría estar presente en la capa externa de una mascarilla quirúrgica el día séptimo», eso sí, con «entre 0 y un 1% del inóculo –de la carga vírica– original».

Dure más de cuatro días o hasta una semana, lo cierto es que este tipo de mascarillas no se deben reutilizar. De hecho, según los profesionales autores del informe técnico del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, «las quirúrgicas duran unas horas, tres, cuatro o cinco, no más». «No se deben reutilizar las de un solo uso. Hay que desecharlas inmediata y correctamente una vez utilizadas para evitar que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso y la eliminación incorrectos», explica Inmaculada Castillo Lozano, de la Unidad de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Y si «está húmeda se debe cambiar por una limpia y seca». Luego están las mascarillas filtrantes, también llamadas autofiltrantes porque contienen un filtro de micropartículas gracias al cual pueden proteger de fuera hacia dentro en distintos grados. Su finalidad es proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales –en partículas o aerosoles– tales como agentes patógenos, químicos, antibióticos, citostáticos, etc. En general, las autofiltrantes deben ser desechadas tras su utilización si no es posible mantenerlas en buenas condiciones higiénicas para su reutilización».

Es decir, «las FP2 durarían una jornada de trabajo. Lo que pasa es que, ante la escasez, los sanitarios las están llevando dos o tres días, y al segundo se ponen encima una quirúrgica. Para la población general, lo suyo serían las quirúrgicas. Y si tienen las FP2 o FP3, éstas que las desechen cada día», añaden los profesionales del informe técnico del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Luego están las «made at home». Según Castillo, «las mascarillas de tela, por ejemplo, de gasa o de algodón, no se recomiendan en ninguna circunstancia». Es decir, que volvemos al problema del inicio: no hay mascarillas disponibles. Y aunque muchos opten por comprarlas online, hay que prestar especial cuidado, y no solo al precio.

Cofares ya ha denunciado la venta de mascarillas quirúrgicas fraudulentas que se venden con el nombre de Aposán. Porque han de estar homologadas: «Deben ir marcadas con el nombre o marca registrada e identificación del fabricante, identificación del tipo de mascarilla, el marcado CE y la identificación clara de los componentes y partes diseñadas para ser reemplazadas por el personal autorizado», explica Castillo.

En cuanto a la permanencia del coronavirus en otras superficies, el documento de Sanidad explica que continúa en el cobre, 4 horas; en cartón, 24; en acero inoxidable, 48, y en plástico, 72, «cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de humedad relativa».

Además, «en condiciones de 22 ºC y 60% de humedad, se deja de detectar el virus después de tres horas sobre superficie de papel (ya sea de imprimir o un pañuelo de papel), de uno a dos días cuando lo aplican sobre madera, ropa o vidrio y más de cuatro días cuando se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y mascarillas quirúrgicas».