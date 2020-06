“Hacer espacios agradables y con estilo no es exclusivo de las viviendas”

La construcción de un hogar es una de las inversiones mayores que haremos en nuestra vida, y también de las que dan más miedo…

Así es, y por esto es tan importante rodearse de profesionales y dejarse asesorar. En Nexum Adapta somos profesionales con muchos años de experiencia en arquitectura y construcción, que en 2016 decidimos unir nuestro conocimiento y experiencia en el desarrollo de una empresa que respondiera a las necesidades de los clientes. Trabajamos diariamente para convertir una idea en una realidad a través de la calidad, la estética, la innovación, la cercanía y, por supuesto, la confianza.

En este sentido, en Nexum Adapta os encargáis de todo para que el cliente se sienta seguro, ¿verdad?

Nos encargamos de todo para que el cliente tenga un único interlocutor responsable de su proyecto. La palabra responsable es la que más nos gusta: estamos ahí para encargarnos de todo y hacer posible la vivienda que quieres de la forma más sencilla. Hacemos el mejor proyecto posible dentro de tu presupuesto, aportando soluciones constructivas y arquitectónicas que mejoren tu proyecto sin aumentar el presupuesto.

Quiero hacerme una casa y no tengo nada, ¿por dónde empezamos?

Para nosotros, lo más importante es conocer el presupuesto para tu proyecto, ya que desde ahí comenzamos con la búsqueda de parcela (si no la tienes), una parcela donde se pueda construir el programa de vivienda que quieres (una o dos plantas, sótano, número de dormitorios, tamaño del salón, de la cocina…). Una vez encontrada la ubicación, desarrollamos el proyecto con las características personales de cada cliente, pero siempre dentro del presupuesto máximo acordado. Repetimos mucho la palabra presupuesto porque, junto con el tiempo, es nuestro mayor condicionante. Todos tenemos una limitación económica, la tenemos o la queremos, y queremos vivir en nuestra casa lo antes posible… El tiempo es dinero.

Cierto…

Una vez tenemos el proyecto, gestionamos la licencia, solapando procesos de organización y contratación de la obra, de forma que seguimos trabajando mientras esperamos la licencia. Una vez la tenemos, a construir. Esta es la fase más compleja y también la más importante del proceso, ya que aquí se concentra el éxito del resultado final.

Cuando tenemos el certificado Final de Obra, gestionamos con el Ayuntamiento la Licencia de Primera Ocupación y realizamos todos los trámites necesarios para su obtención. Una vez que la tenemos, entregamos las llaves.

Por ahora trabajamos en la Comunidad de Madrid, aunque no descartamos empezar a trabajar en otras zonas de España, siempre que podamos mantener nuestro nivel de servicio al cliente.

Pero no solo construís, también hacéis reformas…

Sí, también hacemos reformas y acondicionamos espacios para adaptarlos a nuestra forma de vida actual. Lo hacemos con viviendas, locales y oficinas, aunque tengo que decir que el 80% de nuestras reformas son viviendas.

En la mayoría de las ciudades, las viviendas, especialmente las del centro de la ciudad, reflejan una forma de vida muy diferente a la actual. Un ejemplo muy sencillo es el de las cocinas: antes eran pequeñas y sólo para el servicio, ahora son el centro de la zona de día de una vivienda, se abren al salón y se socializa en ellas. Es una de las partes más importantes de la casa.

Pero no sólo reformamos viviendas en edificios. Una de nuestras especialidades, y que nos encanta, es transformar viviendas unifamiliares cambiando por completo su aspecto exterior e interior, de forma que una vivienda que puede tener más de 50 años parezca una obra nueva. Este tipo de reforma nos gusta mucho porque nos permite conservar jardines completamente consolidados y con grandes árboles que, de otra manera (si demolemos una construcción y empezamos de cero), no sería posible.

¡Sin olvidar el interiorismo!

El Interiorismo completa la transformación. Es lo que da personalidad a cada una de las obras que hacemos y, además, es la personalidad de los propietarios, no la nuestra. Y no sólo hacemos interiorismo de viviendas, cada vez nos solicitan más este servicio en locales comerciales, clínicas e incluso oficinas. Hacer espacios agradables y con estilo no es exclusivo de las viviendas. En nuestros proyectos ofrecemos lo mejor, porque no sabemos hacerlo de otra forma.

Y os preocupa la sostenibilidad en todo lo que hacéis…

Creemos firmemente que es necesario hacer proyectos sostenibles y energéticamente eficientes. Incorporamos en nuestros proyectos sistemas de climatización eficientes, como aerotermia o geotermia, pero no sólo es eso, empleamos de forma masiva aislamientos para limitar el consumo energético y, con el mismo fin, realizamos estudios lumínicos que nos permitan cubrir nuestras necesidades de la mejor manera y con el menor consumo.

Pero la sostenibilidad no es sólo eficiencia, queremos minimizar la huella de carbono de nuestras viviendas utilizando vidrios con control solar, maderas con origen en bosques de gestión sostenible, barnices sin disolventes tóxicos, materiales de producción nacional para minimizar el transporte...

¿Podrías hablarnos de algún proyecto del que estéis más orgullosos?

La verdad es que nos gustan todos, pero la transformación de un chalet a dos aguas en una vivienda de cubierta plana sin demoler la cubierta y conservando la envolvente de la edificación, nos llena de satisfacción. Convertimos una vivienda de los años 60 en una vivienda del siglo XXI, con los mejores aislamientos y los mejores sistemas de climatización. Nadie se cree el antes cuando ve el después.

