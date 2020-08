Alerta de colapso. Los médicos avisan: «Las medidas son insuficientes, vamos a peor»

Comunicación y colaboración. Dos actitudes necesarias que parecen no estar respetándose durante la gestión de la pandemia en España. Ante la segunda oleada que vivimos, es imprescindible emitir un mensaje directo a la población, vigilar una reacción responsable y garantizar una actuación firme por parte las autoridades. Y es justo la carencia de estas acciones lo que denunciaban ayer 9 sociedades científicas a través de un comunicado. A raíz del «continuo y preocupante aumento de casos de Covid-19 que se está produciendo en las últimas semanas en España», la nota tiene como objetivo «alertar a la población, sobre todo a los jóvenes, de la importancia de cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad para el control de la propagación del virus», explica a LA RAZÓN Carlos A. Jiménez Ruiz, neumólogo y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), una de las entidades firmantes. Pero no es solo responsabilidad social lo que piden, sino que en el comunicado «también queremos alertar a las autoridades político sanitarias de la importancia de que se tomen medidas coordinadas entre el Ministerio de Sanidad y las distintas Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, algo que no se está haciendo y que es una de las causas de que la epidemia no esté controlada», explica el doctor.

«Están aumentando los contagios, el número de atención en urgencias, el de ingresos y el de pacientes en UCI», alerta a este diario Juan González Armengol, urgenciólogo y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), también firmante de la nota. «No tratamos de tomar una postura crítica, sino de ayudar y construir, tenemos una tasa de contagio mayor que otros países y no queremos llegar a situaciones previas», lamenta. En esta línea, Jiménez argumenta que «hay más diagnósticos porque se están haciendo más PCR, eso es importante, pero es innegable el incremento de las cifras». Además, añade una clave importante manifestada en el informe: «La edad media de los pacientes con coronavirus ha bajado más de 20 años, en la primera etapa rondaban los 65 años, ahora está en torno a los 40, los jóvenes cada vez se contangian más».

Para este grupo de la población, «dos mensajes: primero, que los jóvenes también pueden tener cuadros graves y, segundo, que son unos magníficos transmisores a pacientes más vulnerables», advierte Armengol. Por su parte, el experto en neumología añade que no por ser joven se tiene menos riesgo: «También pueden padecer un cuadro clínico grave, pueden ingresar en la UCI, necesitar ventilación mecánica y también se pueden morir, eso hay que tenerlo en cuenta». Por ello, la intención de las sugerencias de la no es la de perjudicar al negocio de hostelería o de ocio nocturno, «que están muy denostados en este momento», sino exigir «que se cumplan las medidas de seguridad, manteniendo la distancia y utilizando la mascarilla quirúrgica», explica Jiménez.

«No cuentan con nosotros»

Entre las manifestaciones del comunicado, destaca la advertencia de que el «incesante aumento» de contagios «puede llevar a corto o medio plazo a un nuevo colapso de la sanidad». ¿De qué depende esta saturación? «De que haya pacientes con perfiles clínicos de gravedad, con neumonías, que los está habiendo en algunas comunidades, y que aumente el número de ingresos y de mortalidad», resume Armengol. Sin embargo, ante esta advertencia, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante una rueda de Prensa realizada ayer en el Ministerio de Sanidad, trató de quitarle hierro al asunto. «No hay riesgo ni muchísimo menos. El índice de ocupación es del 3% del total de camas a nivel nacional. Es cierto que en algunos puntos concretos se ha sufrido una presión de asistencias en momentos determinados, como en Aragón o Lérida, pero sin llegar en absoluto a la situación del pico de la pandemia». Simón cree que las advertencias lanzadas por la comunidad científica y médica «son llamas de atención. Lo que persiguen es que se mantenga la tensión para que el colapso no se llegue a producir, pero a nivel macro ahora no hay riesgo», afirmó. Una percepción de la realidad contraria a la de los expertos que, como apunta Armengol, «al fin y al cabo somos nosotros quienes nos ponemos delante de los pacientes». En definitiva, quien avisa no suele ser traidor.

«Nosotros proactivamente mandamos cartas al Gobierno, comunicados, nos ponemos a su disposición para cualquier cosa que necesiten, pero vemos que muchas veces no cuentan con nosotros cuando toman determinaciones», denuncia el presidente de SEPAR. Por ello, en el comunicado apuntan que «las medidas para controlar la transmisión son insuficientes, por lo que son necesarias otras que sean coordinadas, rápidas y eficaces». Jiménez solicita que el Gobierno que «tenga preparado el stock del equipo de protección individual que pudiera ser necesario, también el de fármacos, el equipo de oxigenoterapia, el de ventilación y los recursos humanos», continúa, «no estamos mejorando, vamos a peor, y es fundamental que lo tengamos en cuenta». Armengol también cree que «debe haber una logística prevista en cada centro para evitar que haya una situación como la de marzo. Si no somos capaces de combatir desde el punto de vista preventivo, debemos poder al menos combatir las consecuencias de este relativo fracaso desde lo asistencial».

Con esto, solicitan, principalmente, «que las medidas se tomen de manera consensuada y coordinada, una manera de uniformizar el mensaje a la población y de emitir un poco de seriedad por parte de todas las administraciones», explica el presidente de SEMES. «Alomejor tienen que hacer una nueva legislación con respecto a algunas cosas», sugiere Jiménez, «se deben tomar acuerdos con el Ministerio de Sanidad liderándolos y en colaboración y acuerdo con todas las Comunidades Autónomas, y precisamente eso es lo que nos gustaría ver, pero no lo estamos viendo». Asimismo, el neumólogo añade que las «medidas deben ser claras y no solo están para decirlas, sino para vigilar su implementación». «Si no somos capaces de adaptarnos a la pandemia, la pandemia no se va a adaptar a nosotros», zanja Armengol.