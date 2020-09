“Sexting”, sexo en espacios abiertos o sin pareja, recomendaciones de la Generalitat para frenar los contagios

La pandemia de coronavirus ha cambiado nuestros hábitos sociales en el intento de contener los contagios y las relaciones sexuales no iban a estar exentas. Los científicos no han podido comprobar si el covid-19 puede transmitirse a través del sexo. Eso sí, los besos están prohibidos entre personas no convivientes por el intercambio de saliva.

El Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento de Salud de la Generalitat catalana, han elaborado una serie de recomendaciones sobre cómo practicar sexo de forma segura. La agencia sanitaria asegura que es relativamente fiable si no se tienen síntomas o no se ha estado expuesto al virus para las personas que conviven juntas. Pero ¿qué pasa con las que no viven en el mismo hogar?

El lugar importa

Uno de los aspectos a tener en cuenta es el lugar, por lo que recomiendan que el espacio en el que se practique de ser “grande, abierto y bien ventilado”, para minimizar el riesgo de contagio.

Alternativas a lo convencional

El organismo aconseja reducir al máximo las relaciones sexuales con personas que no se conviven y para ello, la guía sugiere “reuniones sexuales virtuales, el visionado de vídeos eróticos, el sexting o la masturbación personal” como alternativas al sexo convencional.

Mejor besos no

El Covid-19 se transmite, principalmente, por el contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona enferma, como a través de “la respiración o la saliva”. Por ello, insiste en “no besar ni intercambiar saliva” y, en caso de mantener sexo oral y anal, recomienda “utilizar preservativos o barreras dentales”.

Lavado de manos y juguetes sexuales

Recomienda tomar medidas higiénicas previas y posteriores como el lavado de manos, “lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de usarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien”

La importancia de la edad

El departamento también recuerda que estas recomendaciones, son aún más necesarias con los mayores de 65 años y personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas o inmunodepresión