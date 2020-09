Salvador Illa: “En Madrid hay que tomar medidas adicionales”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha pronunciado sobre el anuncio de mayores restricciones contra el aumento de contagios en la Comunidad de Madrid que ha planteado el viceconsejero de Salud de la región para las zonas más afectadas del sur. Illa ha explicado que “corresponde a la Comunidad de Madrid anunciar las medidas exactas”. En este sentido, ha dejado claro: “El Gobierno les va a dar apoyo”.

Además, el ministro se ha mostrado favorable a que se tomen medidas más restrictivas. “En Madrid hay que tomar medidas adicionales, eso lo comparto", ha explicado en rueda de prensa.

Aunque no ha querido valorar las posibles restricciones para frenar la transmisión del virus en la región hasta que no se conozcan “con literalidad”, ha asegurado que está en “contacto permanente” con las autoridades regionales y ha remitido a la reunión prevista para este miércoles con los consejeros de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León con el objetivo de coordinar actuaciones.

Cabe recordar que Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha anunciado hoy que el viernes comunicará nuevas medidas restrictivas que podrían conllevar delimitaciones de movilidad en determinados distritos o municipios de la Comunidad para frenar los contagios.

“Estamos viendo un comportamiento de relajación ciudadana que no nos podemos permitir. Es momento de insistir como nunca en el mensaje de cumplimiento estricto de las medidas adoptadas”, ha sentenciado. Porque “aunque estemos tomando medidas, nada vale si no somos responsables con la distancia de seguridad, con la mascarilla y con las medidas de higiene...Estamos en el peor problema sanitario de los últimos cien años, no sirve que actúe solamente la Administración”,

Cuarentenas

Por otra parte, el ministro también ha explicado que de momento no se va a revisar la duración de las cuarentenas (que en la actualidad es de 14 días salvo casos excepcionales de diez) mientras no haya evidencia científica concluyente sobre esta cuestión.

En los últimos días ha surgido el debate de la posibilidad de reducir a siete días el periodo de cuarentena de los contactos estrechos de un caso Covid-19, como así se ha establecido en Francia. Además, hace una semana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que las autoridades sanitarias españolas están estudiando la posibilidad de reducir el periodo de cuarentena por Covid-19 de 14 a 10 días, si bien descartó que, por ahora, se vaya a reducir a los 5 o 7 días.

”En los protocolos que hay en España se dice que en determinadas circunstancias se puede reducir las cuarentenas a 10 días, si bien cualquier cambio que se haga en los mismos tiene que estar avalados por criterios científicos", ha dicho Illa, para reconocer que la ponencia de alertas y emergencias sanitarias de la Comisión de Salud Pública está actualmente valorando este asunto.

15 millones de mascarillas

El ministro se ha realizado estas declaraciones después de la reunión mantenida este mediodía con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y con representantes de la FEMP. En esta reunión se ha anunciado que el Gobierno distribuirá a partir del próximo lunes 21 de septiembre, un total de 15 millones de mascarillas, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de entidades sociales. El objetivo es apoyar a las entidades locales y a las familias más necesitadas, coincidiendo con la inauguración del curso escolar.