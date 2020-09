Perrotón virtual el 11 de octubre contra el abandono de mascotas

El domingo 11 de octubre Perrotón España celebrará la primera carrera virtual única en el mundo contra el abandono y maltrato animal, evento que este año alcanza su novena edición y que presenta características peculiares debido al coronavirus. Los participantes realizarán la carrera de 4 kilómetros de 10 a 13 horas acompañados de sus perros por el recorrido que ellos elijan, siempre manteniendo la distancia social. LA RAZÓN habla con la actriz y cantante Alejandra Botto, que dirige Abott Producciones, responsable del evento.

–¿Cómo surge esta iniciativa novedosa de una carrera virtual para Perrotón 2020?

–De la necesidad de adaptarse a la situación actual sin dejar de lado nuestra labor, de hace ya casi diez años, de promover la lucha contra el abandono y el maltrato animal. Este año será una carrera virtual donde todas las actividades se realizarán casi igual que siempre, eso sí, manteniendo las medidas de seguridad, cada uno eligiendo su propio recorrido y participando de todas las actividades previstas desde donde quiera que estemos… y, lo más importante, el 11 de octubre recordaremos la importancia de no abandonar a los más desfavorecidos. No dejaremos que la Covid-19 sea una excusa más para abandonar a miembros tan importantes de nuestra familia como nuestros perros y gatos.

–¿Ha notado este año más abandono de animales debido a la pandemia? ¿Y, al contrario, más adopciones?

–Hay mucha gente que lo está pasando mal, eso está claro, por muchas razones: económicas, de salud, falta de trabajo... y ahí hemos estado muchos ayudando directamente a esas personas y animales a sobrellevar el problema… pero esa no es la razón por la que alguien abandona. Es cierto que han fallecido personas que han dejado huérfanos a sus animales, pero la gente que les ama no los ha abandonado durante esta pandemia ni lo hará nunca. Incluso me atrevo a decir que los animales han sido en esta tremenda etapa que estamos viviendo quienes más nos han ayudado, toda una terapia para nuestra mente, para llenarnos de energía y para alimentar nuestro corazón. Quien abandona ahora habría abandonado en cualquier momento. Respecto a las adopciones, y como presidenta de la Fundación El Arca de Noé, puedo aclarar que es verdad que hay buena gente que en estos momentos de teletrabajo en casa han decidido acudir a los centros de protección animal pensando que ahora era un buen momento para adoptar.

–¿Qué ha supuesto para las mascotas el confinamiento?

–Bueno, creo que algunas de ellas han llevado mal en algunos casos las restricciones marcadas como medidas de seguridad pero, honestamente, en este sentido debemos apelar a la cordura y lamentar por encima de todo la situación de los humanos. Por otro lado, la realidad es que muchos perros han mejorado su vida al tener más contacto en estos meses con sus humanos. Quizás vengan después, eso sí, algunos problemas de ansiedad por separación si volvemos a la normalidad.

– ¿Cree que los dueños de mascotas están ahora más sensibilizados con el tema del abandono?

–Lo creo de veras. La gente empieza a valorar seriamente que la adopción es siempre la mejor opción. Me gustaría resaltar una vez más para seguir animando a la adopción que en los centros de protección animal puedes encontrar siempre el mejor perro y gato para cada familia: mestizos, jóvenes, de raza, mayores… todos esperan dar felicidad a la familia que les elija.

–¿Cómo van las inscripciones?

– Bien, van muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. Al final la gente está comprendiendo que Perrotón quiere mantener el mensaje porque es necesario ahora más que nunca no abandonarles. Debemos seguir concienciando, luchando por ellos, trabajando en positivo.