Más de mil muertos por coronavirus en una semana en España

Lejos de menguar, la tendencia de la pandemia en esta segunda ola no frena su crecimiento, lo que justifica la alarma de algunas autoridades sanitarias como Madrid. Aunque las estadísticas diarias del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón no permiten apreciarlo de un simple vistazo, España ha superado en la última semana las mil muertes, una espiral muy peligrosa a la vista de que ni siquiera ha comenzado el otoño y el invierno, las dos estaciones en las que el virus podría causar más estragos por las bajas temperaturas. El pasado día 15 de septiembre, hace apenas siete días, el órgano dependiente del Ministerio de Sanidad informó de que España había superado ya la barrera de las 30.000 muertes oficiales vinculadas a la Covid-19. En concreto, contabilizó 30.004 fallecimientos acumulados desde el estallido de la pandemia, allá por el mes de marzo. El día de ayer, la cifra notificada por el CCAES indica que en los últimos siete días se han sumado 1.030 defunciones, hasta alcanzar ya las 31.034 contabilizadas. El aumento vertiginoso de los contagios, disparado, está provocando que nuestro país se adelante a las previsiones de los expertos consultados por LA RAZÓN, que apuntaban a que los fallecimientos semanales durante el otoño se estabilizarían en torno al millar. Con estas cifras, España acumula ya más de 2.636 muertes desde aproximadamente mediados de junio, cuando la curva comenzó de nuevo a subir tras el estancamiento provocado por los meses de confinamiento del estado de alarma, dando por inaugurada la que ha dado en llamarse segunda ola de esta pandemia. El 31 de julio, las muertes acumuladas eran apenas 200. A comienzos de septiembre, las defunciones totales de la segunda oleada no alcanzan el millar, situándose en 884. En este momento esa cifra se ha multiplicado por tres y sigue subiendo de forma descontrolada. Y lo hace empujada por la subida de casos confirmados mediante prueba diagnóstica. En total, en el día de ayer se reportaron 11.289 casos más, superando siete días seguidos la barrera de los 10.000. Hace una semana, alcanzaban los 9.437 y hace quince días, la cifra era de 8.966.

Aumento sin control

La cifra total de contagios en nuestro país desde que comenzó la epidemia asciende a 693.556, según informó ayer el Ministerio de Sanidad, y del martes al miércoles se notificaron 4.143 casos nuevos. Las comunidades que registraron un mayor incremento fueron: Madrid (1.290 casos más); Andalucía (431); Navarra (421); País Vasco (375) y Aragón (258). La incidencia acumulada en los últimos 14 días (casos diagnosticados por 100.000 habitantes) es de 286,86.El número total de fallecidos desde que comenzó la pandemia es de 31.034 personas (lo que supone 130 más respecto al día anterior). Sanidad reportó que las autonomías con más fallecidos en la última semana son: Madrid (171); País Vasco (54); Aragón (51); Andalucía (46) y Castilla y León (42). En lo que respecta a las hospitalizaciones, 145.786 personas han tenido que ser ingresadas en un centro hospitalario de nuestro país desde que comenzó la epidemia, 2.473 en los últimos siete días. En esta semana 191 pacientes han tenido que ser derivados a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que ya son 13.195 los enfermos que han necesitado este servicio.

En las últimas 24 horas hubo 1.362 ingresos de coronavirus, por lo que la cifra total de pacientes con la enfermedad en un hospital es de 10.755, lo que representa un 9,21% de camas ocupadas por la enfermedad (el martes era del 9%). El número de personas que está en este momento en UCI es de 1.436, mientras que las altas en el último día ascendieron a 1.266. Del 13 al 19 de este mes se han realizado un total de 718.298 pruebas PCR, con una positividad del 12,5%.