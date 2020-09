Entrevista con María Fernández Ortiz y Pedro López Siveiro, campeones de España de caza de San Huberto

¿Qué es San Huberto?

La finalidad de los campeonatos de Caza San Huberto es la de promover y valorar el espíritu deportivo del cazador, las cualidades naturales y adiestramiento del perro, así como la educación venatoria del mismo, mediante una competición de alto nivel que ponga de manifiesto los aspectos cinófilos y técnicos de la caza y que aspire a la enseñanza de los cazadores, respetando la naturaleza y el entorno.

La prueba se desarrolla con caza salvaje o sembrada (perdiz o faisán) en terrenos naturales y en donde el cazador, con su perro, efectúa un turno de veinte minutos, pudiendo utilizar cuatro cartuchos y únicamente puede abatir dos piezas de las consideradas puntuables.

Le acompañan en su actuación tres jueces, los cuales en base a los baremos de puntuación establecidos reglamentariamente le van asignando los que consigue en positivo o negativo, hasta un máximo de 100 puntos, juzgando tres aspectos fundamentales:

Coducta del cazador en relación a la pieza de caza y a su perro: Precisión, seguridad, habilidad y espíritu deportivo del cazador (50 puntos).

Tiro: Habilidad del cazador (20 puntos).

Actividad del perro: Adiestramiento y cualidades naturales del perro (30 puntos).

El campeonato de España de Caza San Huberto comprende cuatro niveles: social, provincial, autonómico y de España. Este último dispone de dos fases denominadas semifinal y final. También se celebra el Campeonato del Mundo de esta modalidad, en el que participan los cazadores proclamados campeón y subcampeón en el Campeonato de España de la edición correspondiente a ese año.

Entrevista a María Fernández Y Pedro López

¿Edad?

María: 31 años.

Pedro: 65 años.

¿De dónde eres?

María: de Quintana de la Serena (Badajoz).

Pedro: de Tenerife.

¿A qué te dedicas?

María: soy veterinaria.

Pedro: estoy jubilado.

¿Qué es para ti la caza?

María: es mi forma de mi vida, es algo que me apasiona, es mi motivación, mi afición principal y lo que me hace evadirme de todos los problemas.

Pedro: es una parte muy importante en mi vida y más aún después de la cantidad de amigos que he conocido gracias a la caza.

¿Dónde sueles cazar?

María: fundamentalmente en Extremadura, en la sociedad de cazadores del pueblo y en los cotos privado de caza que tenemos.

Pedro: normalmente en las Islas Canarias.

¿Qué modalidades de caza practicas y cuál es tu preferida?

María: las dos modalidades que practico son caza menor con perro y san Huberto.

Pedro: caza menor con perro y San Huberto.

¿Cuánto tiempo dedicas a practicar la caza?

María: casi todo el tiempo libre que tengo. Sabemos que la caza hay que practicarla en época de veda, pero a los que nos gusta la competición estamos todo el año haciendo actividades relacionadas con la caza. Por ejemplo, los perros los saco todos los días que puedo, pero intento como mínimo sacarlos dos días en semana, más los entrenamientos con caza que hacemos en cotos intensivos.

Pedro: en época de caza todos los días que puedo.

¿Cuál ha sido tu mejor lance?

María: Pienso que los mejores lances que siempre se recuerdan son los primeros, en mi caso siempre recordaré la primera perdiz que maté acompañando a mi padre de morralera en un día de caza junto a los amigos.

Pedro: bueno a lo largo de mi trayectoria tengo muchos, quizás uno de los que más recuerdo es un doblete de perdices en un San Huberto.

¿Por qué eliges la modalidad de San Huberto para competir? ¿Qué aporta esta modalidad respecto de otras?

María: para mí era una modalidad de caza un poco desconocida, en ese momento era cazadora de caza menor solamente. Fue José Manuel Mora Mota delegado de San Huberto de la Federación Extremeña de Caza el que me animó, me ayudó y me enseñó este mundo. Insistió mucho en que la conociera y la practicara, él estaba segurísimo de que me gustaría, y qué razón llevaba. San Huberto aporta muchas cosas diferentes a otras modalidades, pero a mí lo que me ha cautivado de ella es el trabajo en equipo con el perro. Aprender a trabajar y sobre todo a entender a tu perro para formar un perfecto binomio perro-cazador.

Pedro: para mi San Huberto es la modalidad más deportiva dentro del mundo de la caza.

¿Cuándo empezaste a competir? ¿Cuál fue tu primera competición y cómo te fue en ella? (aunque fuera a nivel local)

María: en San Huberto llevo compitiendo sólo dos años, comencé en 2018. Mi primera competición fue en el campeonato autonómico que constaba de dos fases puntuables. En la primera fase el resultado no fue bueno, en la siguiente conseguimos mejorar.

Pedro: empecé a competir en caza menor con perro en el año 1977, después pasé a practicar recorridos de caza y finalmente estoy practicando San Huberto.

¿En cuántos campeonatos de España has participado y qué resultados has obtenido?

María: he participado en el año 2018 en Galicia, en el cual no conseguí un buen resultado y en 2019 en Gurrea de Gállego (Huesca) consiguiendo el Campeonato de España.

Pedro: en caza menor con perro he participado en 5 finales, en recorridos de caza en otras dos finales y en San Huberto ya son varias.

¿Qué sensaciones te provoca participar en un campeonato de España?

María: mucho nerviosismo y mucha responsabilidad, hay que conseguir plasmar en el día de la competición todos los entrenamientos y todos los esfuerzos realizados durante el año para conseguir llegar a lo más alto. Todos los competidores nos pasamos el año pensando en poder estar en el Campeonato de España y todos los esfuerzos los dedicamos a ello.

Pedro: es algo muy bonito, te encuentras con muchos amigos que comparten tu afición y que lamentablemente no ves muy a menudo.

Hay muchos cazadores que no entienden la caza como un formato de competición, de carreras y tiempos. ¿Qué opinión te merece a ti el formato del campeonato?

María: es comprensible y respetable, requiere de unos esfuerzos extras que hay gente que no los valora de la misma manera y prefiere salir a disfrutar con su perro durante sus jornadas de caza sin la presión de la competición. A los que nos gusta la competición intentamos sacar lo positivo de cada campeonato y cada día que vamos a competir queremos plasmar en el campo lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos, a veces nos equivocamos por no tomar las decisiones correctas, pero nos sirve para aprender y mejorar para las siguientes pruebas, estando en un aprendizaje constante.

Pedro: hay gente a la que no le gusta la competir y yo lo respeto, pero para mí esta competición es realmente muy bonita.

¿Qué es lo mejor de esta competición?

María: para mí lo mejor de todas las competiciones son los participantes. Conocer a tanta gente de todos los puntos de España con tu misma afición que al final se convierten en tus amigos no tiene precio.

Pedro: cuando ves que las cosas te salen bien con tu perro, aunque no ganes.

¿Y lo peor?

María: lo peor de la competición es la competitividad que hay en ella y que todos queremos ganar, pero solo uno de ellos puede hacerlo.

Pedro: para mí lo peor es cuando fallas en un lance tanto tú como tu perro

¿Con qué perro cazas?

María: en el campeonato de España competí con un Pointer, propiedad de José Manuel Mora Mota, de nombre Bingo del Reventón

Pedro: con un pointer inglés

¿Lo adiestraste tú?

María: no. Su adiestrador es José Manuel Mora Mota.

Pedro: anteriormente si, pero ahora desgraciadamente no tenemos ningún campo intensivo en Canarias por lo cual se complica mucho el adiestramiento del perro.

¿Cómo te preparas para un campeonato así? ¿Qué entrenamiento practicas?

María: hay varias cosas a tener en cuenta con los campeonatos, hay que entrenar la forma física, el tiro y el adiestramiento y entrenamiento del perro. Lo más importante es el adiestramiento del perro y sus entrenamientos. Hay que estar constantemente entrenando con los perros y mantenerlos en forma, moverlos como mínimo una o dos veces por semana mínimo y abatirles caza con frecuencia, aumentando esta cuando se acerca la competición.

Pedro: normalmente es sacarlos al campo y campearlos, luego me suelo ir 10 días antes del campeonato a un coto intensivo para ponerle unas perdices e intentar corregir lo poco que pueda.

¿Qué escopeta utilizas?

María: una escopeta superpuesta Fabarm Initial del calibre 12.

Pedro: una vieja superpuesta del calibre 12 con choques fijos 3-1 y doble gatillo. Es una escopeta de caza marca L.I.G.

¿Qué cartuchos usas? (marca, número y gramaje)

María: Bascheri & Pelagri Mb 8 32 gramos.

Pedro: últimamente estoy utilizando Armedi T-4 de 34 gramos y perdigón del 7 y del 8.

¿Algún secreto que tengas al cazar?

María: Ninguno. Disfrutar al máximo de cada jornada de caza y de cada campeonato.

Pedro: Secretos pocos la verdad. Lo que va surgiendo lo intento resolver lo mejor que puedo.

¿Cómo se comportó tu perro en el campeonato?

María: muy bien, de 10, sin él no hubiera ganado el campeonato.

Pedro: genial. Bully es un gran perro de mi amigo Joaquín Jiménez y tiene unas condiciones muy buenas para San Huberto.

¿Qué percha conseguiste para ser campeón/a? ¿Cuál fue tu mejor percha durante el campeonato?

María: conseguí abatir las dos perdices tanto en el turno como en el barrage final.

Pedro: en la semifinal del sábado abatí una perdiz. El Domingo en la final me hice con dos perdices y en el barrage con otras dos perdices todas abatidas al primer tiro.

¿Qué sentiste al saber que habías ganado el campeonato de España? ¿en qué momento lo supiste y cómo reaccionaste?

María: no me lo podía creer, creo que hasta que no pasaron unos días no fui consciente de lo que había conseguido, sentí mucha alegría. Solo pensaba en todos los entrenamientos y esfuerzos que había hecho para llegar a conseguir el campeonato.

Pedro: no me entere hasta el final. Los rivales eran duros. Cuando finalmente me enteré de que había ganado sentí una gran alegría, es la primera vez que lo gana un Canario y me sentí muy orgulloso.

¿Tu próximo objetivo de competición?

María: volver a ser campeona de España de San Huberto o conseguir un campeonato del mundo.

Pedro: el próximo campeonato Nacional.

¿Qué crees que aporta este tipo de competiciones a la caza?

María: aporta muchos aspectos positivos, el respecto por la naturaleza, por la pieza, por el perro y siempre anteponer la seguridad ante cualquier cosa.

Pedro: en el campeonato de San Huberto puedes ver distintas razas de perros y perros muy distintos. Creo que podría servir para educar a futuros cazadores.

Cómo campeona de España adquieres cierta fama y un mayor reconocimiento público. ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Cómo llevas la “fama”?

María: no considero que sea famosa. Pero si es verdad que en el mundo de la caza te conoce mucha más gente y cuando vas a algún sitio te reconocen y te preguntan. Se siente bonito que la gente te valore y te admire.

Pedro: Yo tengo los pies en el suelo. En esta vida unas veces estás arriba y otras abajo.

Al estar más expuestos socialmente, ¿has tenido problemas o enfrentamientos con animalistas o detractores de la caza?

María: en mi caso no he tenido ningún problema.

Pedro: la verdad es que no.

¿Qué modalidad de caza que aún no hayas practicado te gustaría probar?

María: caza con arco.

Pedro: me gustaría probar la caza de la becada, nunca la he practicado ya que en Canarias está prohibida.

¿Qué futuro ves en la caza?

María: en la modalidad de San Huberto estoy segurísima que va a ir en aumento, de hecho, cada vez hay más competidores y en féminas el aumento está siendo importante, con lo cual la modalidad creo que seguramente tenga un futuro prometedor y cada vez se anime más gente a practicarla.

Pedro: Los que tenemos cierta edad seguiremos cazando de la misma manera algunos años más, pero las futuras generaciones lo van a tener complicado (espero equivocarme).

¿Quieres añadir algo más que no hayamos tratado en esta entrevista? Cualquier pensamiento que quieras exponer.

Pedro: quiero decir que solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas y entidades que me han ayudado a cumplir este sueño.