Un abogado alerta de la gran estafa con las multas: "Cuando un policía nos deja una en el parabrisas, no tiene efecto"

Recibir una multa es uno de los grandes miedos de buena parte de la población. Las posibles sanciones provocan pánico sean del ámbito que sea. Las más repetidas y habituales son las de la DGT, los ayuntamientos o las de Hacienda, pero no las únicas. Cuando vemos una notificación por parte de cualquiera de esas instituciones, entramos en pánico al momento y de ello buscan aprovecharse los delincuentes y ciberestafadores.

Los engaños pueden llegar cuando uno menos lo espere y hay que estar siempre a alerta. El abogado Juan Manuel Medina explicó en 'Más Vale Tarde' cómo funcionan este tipo de estafas y reveló cómo se debe actuar para evitar este tipo de engaños durante el día a día. Los estafadores cada vez están más preparados y averiguar que se trata de un engaño no siempre es tan sencillo como uno puede llegar a pensar.

La recomendación de un abogado: no pagar sin notificación oficial

Parece algo obvio, pero no todo el mundo lo sigue. Juan Manuel Medina recuerda que no se debe pagar ninguna sanción sin recibir la notificación oficial en el domicilio. Cualquier otro tipo de aviso no exige el pago, aunque sea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Cuando un agente de movilidad o un policía municipal nos deja una multa, o 'receta', en un parabrisas, lo primero es que no tiene efecto hasta que no se notifica en el domicilio. Es un boletín de denuncia", avisa.

Nada de pagos alternativos

Señala que solo hay que pagar por los canales oficiales que explique la notificación oficial que llega mediante una carta al buzón de nuestra casa: "No puedes ni pagarlo hasta que no llega la notificación. No hay que pagarlo, ni con QR ni con cualquier otro método". En muchas ocasiones se piensa de manera errónea que las nuevas tecnologías permiten pagar de manera más "moderna", pero resulta que es una estafa. Estas notificaciones no son algo puntual: "A todos nos han llegado". Pueden llegar de manera física o electrónica.

El experto incide en obviar cualquier tipo de aviso que no sea la notificación por carta y mucho menos pagar: "Ni los ayuntamientos ni la DGT cobran por Bizum o por SMS o correo electrónico. Todo lo que nos llegue, que nos ha llegado a todos, de la DGT de que tiene una multa... todo eso es mentira. No funcionan así". Cualquier mensaje de ese tipo debe ser revisado con detenimiento antes de efectuar cualquier pago de forma rápida por los nervios.

¿Cómo detectar estas estafas?

No siempre es sencillo, pero las notificaciones de multas falsas suelen tener un punto en común: las faltas de ortografía. Muchos de los envíos fraudulentos tienen errores en la escritura que si se revisan con detenimiento se descubren con facilidad. El abogado desvela el motivo: "Es como cuando se falsifican las notas en el colegio y se pone mal la fecha, son errores de parvulario". Sin embargo, no siempre es tan fácil: "Tienen su cosilla, lo han pensado bien".