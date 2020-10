Sanidad se olvida de invitar a enfermeras a una jornada sobre salud mental

El Ministerio de Sanidad se ha olvidado de invitar a enfermeras a una jornada telemática con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que está celebrando y en la que participan como ponentes médicos, psicólogos, pacientes y periodistas. Así lo denuncia el Consejo General de Enfermería de España y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, que han mostrado su “absoluto rechazo” por esta actuación llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad y que describen como “injusta e inconcebible en cualquier otro país desarrollado”, además de “ajena a la realidad asistencial donde las enfermeras son imprescindibles para el cuidado de estos pacientes”. “La actuación de las enfermeras en la salud mental conlleva una atención integral a las personas, familias y grupos sociales. No entendemos que desde una institución como el Ministerio no se haya tenido en cuenta a la profesión sanitaria más numerosa del Sistema Nacional de Salud”, destaca por medio de un comunicado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo. “Es nuestro derecho a estar en un Ministerio que lo es de todos, significando nuestra ausencia desdén, y no quiero pensar que en grado superior también menosprecio. Esperamos que en el futuro no se den estas situaciones porque entendemos que la colaboración ha de ser la guía que nos conduzca a actuaciones de consenso en bien de todos y todas”, afirma Francisco Megías, presidente de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental.