El duro vídeo para concienciar a los jóvenes de lo peligroso que puede llegar a ser el coronavirus

View this post on Instagram

Corto para @culturainquieta #compromisoen60 Gracias a todas las personas que lo han hecho posible: Dante: @ivanhg22 Madre: @leticiatorresactriz Producción: @institutodelcinecanarias @willyysuarez @doryadaluz @ivanhg22 Escrito y dirigido: @willyysuarez DOP: @samuelvilas Sonido: Joel Rodríguez Ayudante Dir: @doryadaluz Colorista: @dominickesuah Créditos: @sr_lavin Agradecimiento especial a : @institutodelcinecanarias @ivanhg22 @doryadaluz @joelch34 @nay.rivero @ccentol @rosamara07 @sheichvzz @allfff.cr @ale_7art @dominickesuah? @hectorginory Gracias ❤️