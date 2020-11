“Compartir como siempre, compartir como nunca”: así es el esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2020

Ha llegado el día. Hoy hemos conocido el anuncio de la Lotería de Navidad 2020, uno de los spots más esperados del año. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, ha presentado en rueda de prensa telemática el Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 y la tradicional campaña publicitaria de Lotería de Navidad, un sorteo que aguardan con ilusión cada año los españoles.

El spot de la Lotería de Navidad, que se ha titulado “Compartir como siempre, compartir como nunca”, echa la vista atrás para mostrar como los décimos del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre nos han acompañado en todos los momentos importantes de nuestra historia.

El anuncio para televisión de la Lotería de Navidad de este año arranca con la imagen de un padre y un hijo despidiéndose en una estación de tren, para después recorrer momentos importantes de la vida de las personas, a través de distintas épocas, en las que el décimo de la lotería siempre ha estado presente. El spot habla de nosotros como una sociedad generosa y resalta los valores humanos que se hacen tan necesarios en situaciones difíciles de la historia, como la que ahora vivimos por la Covid-19.

Los dos anuncios se titulan ‘Hermanos’ y ‘Vecinas’. Con una misma narración, en el caso del primero, dos hermanos se vuelven a unir durante la pandemia, a través de la lotería, después de mucho tiempo sin hablarse. “Mira, te mando un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo”, dice la voz en off de uno de ellos.

El segundo, muestra a dos vecinas unidas por la solidaridad y el agradecimiento. “Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen”, explica la voz en off, mientras las dos mujeres se miran desde la puerta de sus respectivas casas.

Jesús Huerta Almendro ha comenzado su discurso con agradecimientos, en especial a todos los puntos de venta que se están enfrentando a un “contexto difícil”. Los administradores de Loterías ya advirtieron en octubre que hay 1.200 millones de euros en peligro ante la posible caída de las ventas de la Lotería de Navidad de este año. “Nos enfrentamos a un contexto difícil por esta pandemia y que inciden en la red de venta. Pero debemos saber permanecer unidos y trabajar juntos para poder superar las circunstancias que estamos viviendo”, ha dicho Huerta.

El Presidente en Loterías y Apuestas del Estado advierte de que, pese a la situación de la pandemia, quiere mantener “como siempre” el sorteo de la Navidad: “La Lotería de Navidad nos conecta con nuestros familiares y aporta esa ilusión tan necesaria en momentos de dificultad”, apunta. “Este año nos ha salido más que contar una historia de una persona como otros años hemos querido contar más la historia de un país”.

La presentación de la Lotería de Navidad de este año se ha celebrado en el salón de actos de la Real Casa de la Moneda de Madrid. Y, por primera vez, se ha realizado de forma telemática por las circunstancias “tan especiales”, que encuentran su origen en el coronavirus, como ha informado la presentadora Sandra Daviú.

Premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios. El premio del Gordo de la Lotería de Navidad es de 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 por décimo. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie, esto es 125.000 euros por décimo. Y, por último, el tercer premio está premiado con 500.000 euros por serie, lo que equivale a 50.000 por décimo. Además hay varios cuartos y quintos premios que también dejan un buen pellizco de euros.