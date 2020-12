El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida para concienciar sobre la afección, pero ganar la batalla pasa por impulsar la investigación para alcanzar una cura que todavía no es posible. Todavía no se ha conseguido erradicar el virus de la inmunodeficiencia humana, que afecta a alrededor de 37 millones de personas en todo el mundo, pero se ha conseguido frenar la evolución de la infección gracias a los tratamientos con antirretrovíricos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todas las personas infectadas por el VIH reciban tratamiento, y es que el acceso temprano a una terapia y una buena atención médica provocan que la esperanza de vida de los pacientes se iguale a la del resto de la población, según un estudio realizado en Estados Unidos, presentado en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI 2020) del pasado mes de marzo.

El estudio recogío los datos de 39.000 personas que viven con el VIH y casi 390.000 que no están infecadas, entre 2000 y 2016. Los resultados fueron muy positivos, ya que en el año 2000 la esperanza de vida de las personas con VIH era de 22 años menos que las que no estaban infectadas, mientras que en 2016 la diferencia se redujo hasta los 9 años. El estudio sostiene que una persona de 21 años con VIH viviría hasta los 77 años, mientras que una persona de 21 años sin VIH viviría hasta los 86 años. De hecho, si la persona con el virus comienza un tratamiento antirretroviral con un recuento de linfocitos CD4 (un tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo a combatir infecciones) superior a 500, la esperanza de vida se igualaría con los no infectados.

Esperanza de vida parecida, pero menos años con buena salud

El tratamiento permite alargar la esperanza de vida, pero la debilidad del sistema inmunológico hace que los infectados por VIH gocen de menos años con buena salud. Los investigadores del estudio los datos de diagnóstico de enfermedades hépaticas, renales y pulmonares crónicas, así como las cardiovasculares, diabetes y cáncer. Descubieron que una persona de 21 años con VIH viviría sin ninguna de estas complicaciones hasta los 36 años de media, mientras que los que no están infectados por el virus lo harían hasta los 52 años, 16 años más.