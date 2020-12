“Los test rápidos de anticuerpos no sirven para diagnosticar infecciones activas”

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietess) y la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitario (Setss) se han sumado a la lista de colectivos contrarios a la venta de test rápidos de anticuerpos en las farmacias. Según exponen en un comunicado, hacerlo a las puertas de la Navidad “puede confundir a la población y hacer que se relajen las medidas preventivas en la lucha contra el coronavirus”. José Joaquín Durán, presidente de Setts, asegura que “estas pruebas no sirven para hacer cribados poblacionales y el resultado positivo de las mismas puede generar cierta sensación de seguridad entre las personas, ya que pueden pensar que son inmunes a la enfermedad”.

Según exponen ambas organizaciones, la interpretación de los resultados debería realizarse, además, “por profesionales formados, capacitados y habilitados para ello. En el caso de las oficinas de farmacia, entendemos que no todos los que trabajan en ellas pueden hacerlo de forma cien por cien segura, al no tener la formación habilitante”. “Creemos, por tanto, que son una herramienta más de conocimiento sobre el coronavirus, pero no la panacea para ponerle freno al avance de esta enfermedad y menos, creando confusión entre la población en estos días de posibles reuniones familiares y sociales”.

Los técnicos rechazan además que las autonomías autoricen pruebas rápidas de antígenos en las farmacias. A su juicio, “la red de farmacias en nuestro país es enorme, pero eso no es excusa para que se autorice a realizar los test de antígenos allí. Estos establecimientos comerciales no cumplen, en un elevado porcentaje, con las medidas de bioseguridad imprescindible para no poner en juego la transmisión de la enfermedad en la farmacia”.