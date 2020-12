Separar a los mayores del resto de la población reduciría un 62% las muertes por Covid-19

Separar a la población de mayor edad del resto podría reducir la mortalidad por la Covid-19 alrededor de un 62%. Así lo aseguran un estudio de la Universidad israelí de Haifa, que remarca que dicha tasa de mortalidad podría bajar si la población se relacionara solo con personas de su mismas edad. La investigación, en la que ha participado la profesora Shani Stern, del Departamento de Neurobiología Sagol de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad, parte de un modelo computacional en el que se examina la distribución del virus en un grupo virtual de 50.000 personas en cuatro grupos de edad: de 0 a 14 años, de 15 a 34, de 35 a 54 y de 55 para arriba.

Según recoge Fuente Latina, “el estudio comenzó por una asunción intuitiva de que la población más joven infecta más y que la población más mayor es asintomática”, explica Stern, y su objetivo es proponer opciones prácticas hasta que lleguen soluciones médicas, con el fin de que la vida pueda desarrollarse con menor mortalidad y mayor normalidad. El estudio puso a prueba cinco escenarios posibles que duraban 250 días, en los que se limitaba la interacción entre grupos de personas de diferentes edades en el que todas mantenían la distancia social y usaban mascarillas.

En el primer escenario no se restringían las relaciones de los participantes. En el segundo los participantes no tenían contacto con personas fuera de su grupo de edad, exceptuando a su familia en el mismo hogar. En el tercero, participantes de 0 a 54 se agruparon juntos y no se les permitía el contacto con personas de más de 55 años, exceptuando si compartían hogar. El cuarto escenario reducía la conexión entre grupos de edad y se redujeron a la mitad los contagios entre grupos de edades, mientras que el quinto impedía conexiones entre grupos de edad totalmente.

“Con ayuda del modelo matemático que construimos hemos encontrado que la ratio de mortandad por Covid-19 puede ser reducida asegurando una segregación por edad en los encuentros personales. Diferentes grupos de edad y particularmente la gente mayor deberían reunirse con otras personas de su propio grupo de edad, abriéndose así las tiendas, los cines y restaurantes a horas espaciales reservadas solo para ellos”, asegura Stern.