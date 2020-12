Ante la tercera ola: “Esta clase política inconsciente no quiere reconocer la situación”

Los médicos españoles se echan las manos a la cabeza con lo que está pasando en la sociedad española... y lo que va a pasar. José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, no habla a LA RAZÓN de los efectos de la segunda ola sino que «estamos en plena tercera con el aumento de reuniones familiares, las compras... Y lo peor está por llegar». Analiza los datos que se van conociendo cada día y tiene claro que la situación ha empeorado gravemente. «Pero, ¿qué hacemos con la economía? Eso se debería preguntar esta clase política inconsciente que no quiere reconocer la situación, se ponen una venda en los ojos y luego viene lo que ya está pasando».

Para Magda Campins, jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, «la situación no está nada bien. Los datos de hoy (por ayer) en Cataluña no son buenos, las situación epidemiológica a 15 días del puente ha empeorado claramente. Si miramos solamente los indicadores sanitarios tendríamos que ir a medidas como las que se están aplicando en otros países europeos. Lo que pasa es que no somos Alemania, por lo que el factor económico pesa mucho. Sin embargo, hay que ser muy estricto con el cumplimiento de las medidas y, si es necesario, poner sanciones a todos aquellos bares o locales de ocio que no cumplan con las medidas. Si no, llegaremos a la Navidad en una situación peor de la que tenemos ahora».

Enrique Bassat, epidemiólogo y pediatra en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), cree que «la tendencia a la baja que íbamos arrastrando, que era buena, está cambiando. En Cataluña en particular, la R ha vuelto a subir por encima de 1. El anuncio de las medidas para Navidad quizá se hizo demasiado pronto, y en un momento en el que las cifras diarias eran tranquilizadoras, por eso, conociéndonos como país, la gente ha interpretado que la relajación que se concretaba para las cuatro fechas clave era extensible a todo diciembre y mitad de enero. Ahora se puede ver que eso fue un error ya que hubiera sido más prudente decir que no iba a cambiar nada de cara a Navidad y, si acaso, esperar a ver cómo estaban las cosas una semana antes (es decir, ahora) para anunciar medidas de relajación. Más aún en un contexto en el que, además de por las vacunas, se estaba notando cierto optimismo en las noticias que se daban cada día. Aquí, en Barcelona, ayer fue el primer día que abrieron los centros comerciales y han estado llenos».