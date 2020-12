Europa se encierra para poder salvar muchas vidas

Estas son las medidas en las distintos países europeos para evitar una tercera ola

Alemania

A partir de hoy, la vida pública se paraliza en Alemania para tratar de frenar la propagación del coronavirus. Las escuelas, guarderías y comercios no esenciales permanecerán cerrados hasta el 10 de enero, mientras que se incentiva el teletrabajo y se prohíben las reuniones por Año Nuevo. Alemania quedó lejos de ser aquel país que consiguió frenar a la pandemia durante la primera ola. Con este confinamiento parcial las empresas deberán permitir a sus empleados trabajar desde sus casas o facilitar las vacaciones durante estas próximas tres semanas y media para, en palabras de Markel, «aplicar en todo el país el principio de nos quedamos en casa». Las reuniones, también en Navidad, se limitarán a cinco personas de dos domicilios (sin contar los menores de 14 años) y se mantiene la prohibición de viajar. Asimismo, quedará prohibida la venta de alcohol en la vía pública, después de que numerosos cafés y bares, cerrados desde principios de noviembre, habilitaran puestos callejeros para vender vino caliente, una tradición navideña muy arraigada en Alemania. Después de seis semanas de cierre total de restaurantes, bares, teatros, cines, museos e instalaciones deportivas, Alemania ha constatado que estas restricciones son claramente insuficientes, sobre todo de cara a las fiestas de fin de año, cuando las compras se intensifican.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, calificó ayer de inevitables las nuevas restricciones de la vida pública y dijo que ante el aumento de nuevos contagios no es posible ya mantener un equilibrio entre medidas de higiene y mantenimiento de la actividad económica. La situación ha cambiado y, a pocos días de la Navidad y a la espera de la ansiada vacuna, el país teutón comienza un «confinamiento duro» que coincide con el arranque de las vacaciones escolares y como estocada a las ya de por sí reducidas fiestas navideñas que este año ha hecho prescindir al país de sus tradicionales mercadillos. Alemania registró 14.432 nuevos contagios con Covid-19 en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 500, la tercera más elevada en toda la pandemia.

Reino Unido

Downing Street, que sólo tiene competencias en Sanidad para Inglaterra, cerró el mes pasado un acuerdo con los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte a fin de que todo el Reino Unido tenga las mismas reglas ante la pandemia para navidades. Solo del 23 al 27 de diciembre estarán permitidos encuentros de tres núcleos familiares distintos en casas, exterior y lugares de culto. Las burbujas serán exclusivas, es decir, no se podrán ir alternando núcleos familiares distintos. Y en cuando a los pubs y restaurantes, estarán vigentes las reglas que existen ahora para cada zona dependiendo de los contagios. En este sentido, Londres, así como el sur y el oeste del condado de Essex y algunas zonas del condado de Hertfordshire, pasarán a partir de este miércoles al nivel 3, el más alto de restricciones.

Eso supone cierre de bares y restaurantes, salvo para el servicio a domicilio, además de exigir reducir al mínimo los desplazamientos fuera de casa y evitar en la medida de lo posible aquellos que sean entre distintas zonas. Por otra parte, desde el 15 de diciembre todos aquellos pasajeros que lleguen al Reino Unido desde países considerados de riesgo por pandemia, como es el caso de España, podrán realizarse un PCR al quinto día de su estancia y si sale negativo no tendrán que estar 14 días de cuarentena. Eso sí, cada uno deberá costearse una prueba que ronda los 150 euros.

Los expertos científicos han advertido que levantar las restricciones en el periodo de Navidad en el Reino Unido puede llegar a «costar muchas vidas» y están presionando al Gobierno británico para que se replantee esta medida, según la prestigiosa publicación «British Medical Journal». «El Gobierno británico ha sido muy lento en imponer restricciones» tanto en primavera como en otoño y ahora, al permitir las reuniones navideñas, «está a punto de cometer otro error que costará muchas vidas», señala en su editorial.

Por si fuera poco, una nueva variante del coronavirus detectada por el Ministerio de Sanidad se expande con más rapidez, lo que produce un peligro exponencial para una posible tercera ola de la Covid-19 si se relajan las medidas por las fiestas, a juicio de los científicos. En total, el Reino Unido acumula ya 73.125 muertes y 1.869.666 casos confirmados desde el estallido de la presente pandemia.

Italia

Las calles comerciales repletas del pasado fin de semana parecen inclinar la balanza del lado de los rigoristas. El Gobierno italiano se encuentra dividido entre quienes quieren más restricciones para la Navidad y los que tratan de evitarlas a toda costa, incluido el primer ministro, Giuseppe Conte. Sin embargo, el presidente italiano reconoce que serán inevitables, como declaró ayer en el diario «La Stampa». El modelo en el que se fija Italia es el alemán, que fija un cierre drástico durante las navidades. El Gobierno italiano aún no ha tomado una decisión tras dos días de reuniones con los miembros del consejo técnico-científico. También entre éstos hay enfado porque en el último documento enviado por el Ejecutivo no se precisan esas medidas que los médicos reclaman. Según adelantan los medios locales, las hipótesis más plausibles son dos: un confinamiento generalizado en los dos puentes de Nochebuena y Nochevieja, únicamente con los establecimientos esenciales abiertos; o, al menos, cerrar toda la hostelería y limitar al máximo los movimientos. La tercera opción, que no sería incompatible con la segunda, es adelantar el toque de queda de las 10 de la noche –actualmente vigente– a las 6 o las 8 de la tarde.

Previamente, Italia ya había anunciado que prohibiría salir del propio municipio los días de fiesta. Y lo llamativo es que en los últimos días la dirección parecía ir encaminada a aligerar estas disposiciones, como consecuencia de la reducción de los casos y las presiones de la oposición. Si bien, las últimas aglomeraciones y la línea de otros países europeos han provocado que el Gobierno cambie totalmente el rumbo. Pese al descenso de la curva, las cifras italianas continúan disparadas. Ayer se registraron 846 fallecidos y casi 15.000 contagios. Según Gianni Rezza, dirigente del Instituto Superior de Sanidad, el dato es «dramático» y duda incluso de que se puedan reabrir todos los colegios en enero, ya que los mayores de 14 años están estudiando desde casa. «Aún es pronto para pensar en ello, porque debemos rebajar la circulación del virus y la incidencia es todavía elevada», afirmó.

Francia

Tras un segundo confinamiento que terminó ayer, Francia esperaba un periodo navideño más relajado. En la mentalidad de los franceses se había instalado la máxima del sacrificio otoñal para después disfrutar de las fiestas. Y finalmente, no será así. El Gobierno corrigió la semana pasada los anuncios que había hecho de cara a Navidad porque los resultados del confinamiento finalmente no han sido tan buenos como se esperaba.

Cierto que Macron condicionó la celebración algo más relajada de la Navidad a que la cifra de contagios bajara de los 5.000 casos diarios. Y actualmente está en algo más del doble. El primer ministro, Jean Castex, ya afirmó la semana pasada que la situación no era en estos momentos «tan preocupante» como la de las vecinas Alemania, Suiza o Italia pero, aún con todo y por precaución, se han endurecido los anuncios previos para Navidad.

Uno de los principales cambios ha sido adelantar desde este martes una hora el inicio del toque de queda, que iba a establecerse inicialmente a las 21:00 horas pero al final el Gobierno ha decidido que transcurra desde las 20:00 horas hasta las 6 de la mañana. Será así todos los días durante el próximo mes con algunas excepciones concretas.