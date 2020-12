“Con lo que hemos pasado, debía hacerlo. Tengo mucha fe”

Diez meses después de que irrumpiera el SARS-CoV-2 en España ya se puede vislumbrar el inicio del fin de una pandemia que ha sacudido nuestro modo de vida, ha hecho tambalear el Estado del Bienestar y ha provocado la muerte cientos de miles de españoles. Ayer comenzó la vacunación en España contra la Covid-19 con una pequeña remesa de vacunas de Pfizer, la primera aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, que fueron distribuidas en la madrugada del sábado desde el almacén que el laboratorio tiene en Guadalajara a las comunidades autónomas.

El 27 de diciembre fue la fecha elegida por la Comisión Europea para iniciar la inmunización de manera simultánea en los estados miembros para proyectar una imagen de unidad frente al virus. En España se vivió como una jornada simbólica, en la que apenas se vacunaron a menos de 10.000 personas. Tal y como marca el plan, los primeros fueron varios usuarios de residencias de ancianos y sus trabajadores. Araceli Hidalgo, la residente de más edad del geriátrico Los Olmos de Guadalajara, pasará a la historia por ser la primera vacunada contra la Covid en España. A las nueve de la mañana dio el pistoletazo de salida al proceso de inmunización colectivo al que se enfrentará nuestro país a lo largo del 2021. Con andador, camisa blanca de manga corta y chaleco azul apareció puntual en la zona que había habilitado la residencia para esta primera jornada, una puesta en escena estudiada y retransmitida únicamente por TVE. Precisamente por esa expectación mediática dijo estar nerviosa esta mujer nacida en Guadix (Granada) hace 96 años más que por la inoculación en sí. Una vez sentada se persignó mientras la enfermera Carmen Carboné preparaba el vial. La sanitaria le aseguró que no notaría el pinchazo. «Ya está, ha sido usted la primera en España», celebró Carboné. «Gracias a Dios», contestó ya más tranquila Araceli.

Ayer fue el primer día de vacunación en España y, a la par, un homenaje a nuestros mayores, pues han sido ellos los que han sufrido los embates más duros de la Covid, especialmente los que viven en residencias. Por eso ayer se celebró más que en ningún otro sitio la llegada de la vacuna. «En vaya lío me habéis metido», comentó entre risas Josefa Pérez a los congregados en la residencia Freixa Llarga de L’Hospitalet de Llobregat. «Estoy aquí para celebrar la vida», dijo esta mujer de 89 años, la primera en recibir la vacuna en Cataluña. La propia Josefa comentó tras el pinchazo que se sentía muy bien y que no había tenido ninguna duda sobre si vacunarse o no: «Hace tiempo que se lo digo a los de la residencia. Y la verdad es que no tuve ninguna duda. Que sienta mal, pues mala suerte. Pero con lo que hemos pasado, tenía que hacerlo. Tengo mucha fe. Y la fe mueve montañas». Sobre si era consciente de que había hecho historia, dijo: «Fíjate dónde he llegado. Después de toda una vida fregando suelos. Ahora hasta me llaman Josefa y siempre había sido Pepita. Soy yo más presidenta que todos ellos», dijo en referencia a Pedro Sánchez.

En Madrid, fue Nicanor el primero en recibir el suero de Pfizer. Este hombre de 72 años vive desde hace cuatro en la Residencia de Mayores de Vallecas junto a su mujer y tras recibir la vacuna aseguró a todos no haber sentido ningún dolor: «No me he enterado de nada, todo perfecto».

La residencia de mayores Santa Eugenia, en Cevico de la Torre, fue el epicentro de la vacunación contra la Covid en Castilla y León. A las 11:07 de la mañana llegaron a esta residencia y en un taxi escoltado por la Guardia Civil Eloy, Andrea y Beatriz, los tres sanitarios encargados del dispositivo de vacunación con las dosis previstas para los 82 residentes y 47 trabajadores del centro. «Esto es la leche», decía Aúreo nada más recibir la primera dosis –la segunda será dentro de 21 días–, muy satisfecho y contento por haber podido ser el primero. Cuenta este residente que siempre ha confiado en la vacuna, que nunca ha tenido miedo a ello y que estaba dispuesto a vacunarse en cuanto le tocara el turno. Es más, anima al resto de la ciudadanía a que sigan sus pasos «porque mal no va a hacer», apuntó, a la vez que puso de manifiesto que, de momento, no ha sentido reacción alguna.

También está deseando de que pasen cuanto antes los 21 días que hay que esperar hasta recibir la segunda dosis para poder decir que ya está inmunizado contra la Covid porque según cuenta quiere disfrutar de más libertad que la que ha tenido en estos últimos meses por la pandemia. «Antes andaba entre cuatro y cinco kilómetros al día pero desde que apareció este virus y nos confinaron no he podido. Al estar sin pisar la calle todo este tiempo sí que lo noto en las piernas», cuenta Aúreo, ilusionado y esperanzado por esta nueva etapa que se abre en su vida. El primer portador de la esperanza en la Comunidad Valenciana fue un señor de 81 años que vive en la residencia Virgen del Milagro de Rebunyol. Se llama Batiste Martí, una persona que ha esperado con impaciencia la llegada de la vacuna, de hecho admitió «haber dormido poco por los nervios». «Ha tardado demasiado», lamentó ayer. Tras recibir la vacuna aseguró no haber notado ni el pinchazo y animó a toda la ciudadanía a seguir sus pasos «porque el beneficio de recibir la vacuna no es solamente personal, sino también comunitario»

Con esa misma premisa, Antonio se apuntó para ser de los primeros en inmunizarse contra la Covid en su residencia de Granada. «Dijeron, quién quiere vacunarse, y yo enseguida dije que yo», aunque admitió este hombre de 83 años haber pasado «una noche de nervios». Pilar, una de sus compañeras de la residencia Fray Leopoldo de Granada y también de las primeras en vacunarse en Andalucía, lanzó un mensaje a toda la población: «Es lo mejor que podemos hacer ante lo que tenemos encima».

Moderna, la próxima

Aunque ayer se inoculó a unas 10.000 personas, hoy es cuando empieza «de facto» la campaña de vacunación en toda España. A lo largo de 12 semanas, España recibirá 4,5 millones de vacunas, a razón de 350.000 semanales, que servirán para inmunizar a 2,3 millones de personas. En estos tres primeros meses se vacunará a los grupos de riesgo que componen la fase 1 del calendario con la vacuna de Pfizer, pero también con la de Moderna, una vez la Agencia Europea del Medicamento le dé el visto bueno, previsto para el próximo 6 de enero. Progresivamente se irán sumando otras como la de Janssen, Astrazeneca, Novavaxy Curevac a medida que vayan superando los ensayos clínicos y sea avalada por las autoridades sanitarias europeas. España prevé iniciar la fase 2 de la campaña de vacunación en abril y entre mayo y junio espera tener inmunizada a, al menos, el 60% de la población para alcanzar lo que se considera la «inmunidad de rebaño». En nuestro país la vacuna es gratuita y no obligatoria, aunque Sanidad creará un registro de quienes rechacen ponérsela. Aquellos que se nieguen deberán comunicar sus datos personales y también los motivos.