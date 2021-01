Filomena se ha convertido en el temporal más intenso que se recuerda en 50 años. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, reconoció ayer que «ha desbordado todas las previsiones», después de la multitud de incidentes que ha provocado la intensa nevada que cayó, sobre todo, en el centro de la Península. Desde 1971 no nevaba tanto en Madrid, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además de imágenes insólitas de gente esquiando por la Gran Vía, el temporal ha traído fatales consecuencias. Y no solo materiales. Filomena se ha saldado con, al menos, tres víctimas mortales. Las dos primeras fueron un hombre y una mujer en Mijas (Málaga) tras ser arrastrado el coche en el que viajaban cuando intentaban cruzar una riada. Porque Filomena no solo ha traído intesas nevadas, también fuertes lluvias en el litoral mediterráneo andaluz, con precipitaciones que han llegado a superar los 60 litros por metro cuadrado.

En Madrid también hubo que lamentar una víctima mortal debido a las nevadas, que llegaron a dejar 44 litros por metro cuadrado: un hombre de 54 años que fue hallado muerto sepultado por la nieve en el municipio de Zarzalejo y se investiga, además, el fallecimiento de otra persona en Carabanchel.

La situación en la capital ya fue calificada de «muy grave» por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que tuvo que pedir ayuda al Ejército para limpiar las calles y las principales vías de entrada a la ciudad. La UME tuvo que intervenir ya desde por la noche para rescatar a 1.500 personas que quedaron atrapadas en sus coches, sobre todo en la M-40 y M-30. También los militares tuvieron que prestar ayuda a los servicios de emergencias de Madrid, totalmente desbordados, con hospitales colapsados, caídas de ramas y bomberos sobrepasados. El aeropuerto de Barajas tuvo que echar el cierre, así como Renfe, que suspendió todos los servicios de entrada y salida de la ciudad. No se reanudarán los servicios hasta hoy por la tarde.

En la ciudad de Toledo la nevada también fue histórica. La acumulación de nieve sobrepasó los 30 centímetros y para limpiar las vías el Ayuntamiento también tuvo que echar mano de la UME. Guadalajara requirió sus servicios para retirar la nieve de las principales arterias con el fin de habilitar circuitos seguros entre los principales puntos de interés, fundamentalmente el hospital, los ambulatorios y los centros asistenciales.

Tanto en Castilla-la Mancha como en la Comunidad de Madrid los gobiernos regionales han suspendido las clases hasta el martes, porque aunque se ha levantado la alerta roja en estas comunidades, el intenso frío va a provocar que se formen capas de hielo, con el consiguiente peligro para la circulación.

Ayer tarde, Filomena trasladó su peor versión a Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza, donde se activó la alerta roja. El temporal impidió la circulación de trenes de alta velocidad en la Comunidad Valenciana, provocó el corte de suministro eléctrico en el municipio valenciano de Benagéber e hizo necesario el cierre del puerto de Gandia y parcialmente el de Valencia por el intenso oleaje. En Zaragoza se activó la alerta roja a las cuatro de la tarde por las intensas nevadas. Se cerraron los accesos a todos los parques municipales porque llegaron a acumularse más de 15 centímetros de nieve en las calles. En Aragón llegó ayer la nieve a toda la comunidad. Teruel se llevó la peor parte con todas las vías en nivel rojo y negro y 900 vehículos atrapados en las carreteras A2 y A23. El gobierno aragonés solo decidió el cierre de colegios en esta provincia, concretamente el de 13 centros.

El temporal Filomena también tiñó de blanco buena parte de Cataluña, donde se llegaron a acumular hasta 30 centímetros de nieve en el sur y se tuvieron que cortar media docena de carreteras y algunas vías ferroviarias, si bien no hubo incidencias importantes ya que apenas nevó en el área de Barcelona, la zona más poblada de Cataluña.

El tránsito de coches y camiones se hizo prácticamente imposible en la jornada de ayer. A las cinco de la tarde, 650 carreteras permanecían afectadas por la nieve, 133 de ellas cortadas el tráfico. Más de 400 camiones quedaron atrapados en Valencia y fueron atendidos por la Guardia Civil y la Cruz Roja. En Castilla-La Mancha se habilitaron espacios para embolsar a camiones, autobuses y articulados ante la imposibilidad de que transitaran por sus calzadas. Y en Castilla y León, un total de 2.246 camiones tuvieron que permanecer en dieciséis áreas de embolsamiento habilitadas en siete provincias.

La borrasca Filomena empezará a marcharse hoy. La alerta roja solo quedará en el Bajo Aragón, ribera del Ebro y el interior de Castellón . No obstante, sus consecuencias serán visibles durante toda la semana: es la antesala de una ola de frío que durará hasta el jueves, con mínimas de -10ºC, según el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología. Se mantiene la alerta amarilla en la Comunidad de Madrid por un notable descenso de las temperaturas mínimas. En La Mancha toledana y la serranía de Cuenca se activará la alerta naranja por frío.