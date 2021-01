Un frente contra la “destrucción social” del Gobierno

Un centenar de asociaciones provida han unido sus voces en una sola para hacer frente a políticas legislativas del Gobierno como la Ley de Eutanasia y la ampliación de la Ley del Aborto. Juntas han fundado la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, una plataforma con la que dar batalla y ofrecer alternativa a «la destrucción social» del gobierno de Sánchez e Iglesias. Advierten que está «constituido como Frente Popular» que «ejecuta desde hace meses un proyecto que pretende la destrucción de un orden social fundamentado en principios y valores cristianos, asentados en la dignidad de la persona humana». Para hacer frente a este proyecto global, «de carácter esencialmente destructivo», más de 120 organizaciones celebraron ayer la primera Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. En esta ocasión, los participantes abordaron como temas prioritarios la legalización de la Eutanasia, el desprecio a un Plan de Cuidados Paliativos y la futura ampliación de la Ley del Aborto. La jornada estuvo moderada por el periodista Javier Nieves y comenzó con la intervención de Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), para quien la tramitación de la Ley de la Eutanasia «ignora el sentir de gran parte de la sociedad española. Ignora las necesidades de los enfermos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y fragilidad y las de sus familias». El presidente de la ACdP, apuntó que «como personas, como ciudadanos y en muchos casos también como creyentes, debemos afirmamos el valor de la vida humana en cualquiera de sus circunstancias».

Sobre la importancia de la acción social y su influencia en la política, la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, afirmó que en estos momentos tan críticos «la sociedad necesita referentes, argumentos, pedagogía y liderazgo. Todos formamos parte de diferentes asociaciones y fundaciones así que tenemos que ser coherentes y honestos con aquello que defendemos, tenemos que reivindicar nuestro derecho a existir, a pensar y a actuar según nuestros criterios y convicciones. Y tenemos que contar la verdad a una sociedad a la que quieren adormecer y transformar».

Por su parte, Ignacio García-Juliá, Presidente del Foro Español de la Familia, abordó «la necesidad de la acción social coordinada ante la realidad política y social en España», y animó a no desalentarse ante las dificultades: «La mera actuación conjunta, la proposición a la sociedad de ideas sensatas y razonadas, el suscitar conversaciones que capilaricen nuestras propuestas, el trasmitir que no estamos solos y que somos mayoría, ya es un éxito y un triunfo de la razón».

También se dio voz en esta asamblea a la comunidad médica. Respecto a la respuesta de los médicos ante la Ley de Eutanasia, Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, detalló que «la eutanasia no es un acto médico». «Quiebra la relación médico-paciente y se prohíbe explícitamente en el juramento hipocrático y en el código deontológico, además de estar condenada por la Asociación Médica Mundial y el Comité de Bioética». Asimismo, destacó que lo «realmente necesario es paliar el sufrimiento con Cuidados Paliativos, que tienen un desarrollo insuficiente en España».

Además, intervinieron en esta jornada otras voces reconocidas como Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians; Daniel Fernández, director de Cristianos en Democracia; Alicia de la Torre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, y José Manuel Pagán Agulló, Rector de la Universidad Católica de Valencia.

Imagen de los participantes de la primera Asamblea por la Vida la Libertad y la Dignidad

El acto fue clausurado por el presidente de la Federación Europea One Of Us, Jaime Mayor Oreja, quien incidió en el importante punto de inflexión que supone esta plataforma para hacer frente al proyecto de «destrucción social» que está llevando a cabo el Gobierno. Además, señaló que «no solo tenemos que llevar adelante esta Asamblea, no solo es la defensa del valor de la vida. Tenemos la obligación de defender el valor de la verdad, de la libertad de educación y religiosa, de la dignidad de la persona humana, del significado profundo de España, del papel histórico de la Monarquía y de la Iglesia en nuestra nación».