Sanidad cree que el pico de la pandemia se alcanzó el fin de semana pasado, pero sigue creciendo la incidencia

El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy 93.882 casos desde el viernes, un nuevo récord en un fin de semana, y 767 fallecidos, el máximo de esta tercera oleada. La incidencia acumulada a 14 días también ha aumentado hasta los 884 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que rompe todos los récord de máximo riesgo marcados por la UE, que ha instado a aislar las regiones que tengan una incidencia superior a 500. En España hay comunidades que duplican esa cifra. En Extremadura, la Comunidad Valenciana y Murcia la epidemia está totalmente fuera de control, con incidencias superiores a los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. También en La Rioja y Castilla-la Mancha, con tasas de 1.200. Preocupante es, asimismo, la situación de Andalucía, Galicia, Melilla y Madrid, regiones cercanas al umbral de los 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Pese a estos preocupantes datos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergancias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha indicado esta tarde que “la progresión de la epidemia está siendo un poco más lenta” . “Parece que estamos empezando a descender y que el pico de la tercera ola se situaría en el fin de semana pasado”, ha afirmado. ¿Cómo puede ser esto posible si la incidencia continúa subiendo? El director del CCAES ha explicado que la incidencia recoge la situación de los 14 días anteriores y que es un indicador que no recoge la visión puntual de cada jornada. Si se observa la evolución de los casos confirmados por fecha de diagnóstico el día previo, se observa que la curva sí empieza a descender.

No obstante, aunque la evolución mejore, lo cierto es que la ocupación hospitalaria de y de UCI es la más alta que hemos tenido desde abril. Actualmente hay 30.483 personas hospitalizadas con Covid, 4.284 de ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos. La ocupación por Covid de camas convencionales es ya del 24% y de camas UCI del 40%. A este respecto, Simón ha advertido que “nuestro sistema asistencial está muy tensionado” y que deberíamos “bajar muy rápido” el nivel de transmisión para desaturar los hospitales, pues muchos de ellos ya están reprogramando actividad. En regiones como la Comunidad Valenciana y Extremadura además, se han instalado hospitales de campaña.

Aunque la curve mejore, la situación de los centros hospitalarios continuará siendo delicada al menos unas cuantas semanas. Las estancias medidas en Cuidados Intensivos es de 21 días, por eso Simón ha advertido que tardará “dos o tres semanas en verse una reducción de la ocupación”. Tras el indicador de los hospitales, el de fallecidos será el último en el que se refleje la mejora de la situación epidemiológica. En los últimos 7 días han fallecido 1.369 personas por Covid, 767 desde el viernes. desde que comenzó la pandemia en España han muerto 56.208 personas, según Sanidad.

El 5% de los casos son de la cepa británica

Sobre las últimas informaciones de la virulencia de la cepa británica, que indican que podría ser un 30% más letal en los mayores de 60 años según indicó el gobierno de Boris Johnson, el director del CCAES ha aclarado que todavía no hay suficientes evidencias. “Después de discutirlo con los técnicos ingleses y europeos no hay evidencias sólidas al respecto. Todavía hay que valorar más información, no podemos descartarlo ni confirmarlo”, ha apuntado Simón. Actualmente en España hay 219 casos confirmados de esta variantes y otras 167 muestras en estudio. Sanidad estima que en torno al 5% de loa casos confirmados en España pertenenen a esta cepa británica “aunque no son datos concluyentes porque no tenemos datos de todas las comunidades”.

Simón, una vez más esta tarde, ha vuelto a defenderse de las críticas por su falta de atino tras las Navidades cuando dijo, en la rueda de prensa del 11 de enero, que el impacto de esta mutación era marginal en España. “Quedó claro que la discusión se refería a la la evolución de la pandemia tras las Navidades, que el incremento de los casos entonces no tenía que ver con la circuación de la cepa británica. Es ahora, a finales de enero, cuando sabemos que tiene un 5% de peso en el total de casos. Es bueno escuchar las ruedas de prensa completas y no extraer pequeños pedacitos”. “La cepa británica pudo entrar en España desde que se percibió en Reino Unido, pero no ocupa el suficiente espacio como para tener un gran impacto en la epidemia”, ha aclarado el director del CCAES.