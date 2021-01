Casi tres de cada cuatro ciudadanos españoles, concretamente, el 72,5%, asegura que está dispuesta a vacunarse inmediatamente frente a la Covid-19, 32 puntos más que hace un mes cuando eran partidarios de la inoculación el 40,5 por ciento. Así se desprende del barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido este jueves.

La encuesta, realizada entre el 7 el 25 de enero sobre una muestra de 3.862 entrevistas, también revela que un 16,5 por ciento se muestra en contra. Hace un mes el porcentaje de los que se oponían a la vacunación era del 28 por ciento.

Ahora bien, un 2,5 por ciento dice que se pondría la vacuna si tiene garantías, está probada y es fiable; un 0,2 por ciento traslada su decisión al origen de la vacuna; un 0,8 por ciento si cuenta con información suficiente sobre las mismas; y un 1,3 por ciento si así se lo aconsejan las autoridades, científicos o sanitarios. No obstante, un 4,5 por ciento tiene dudas en si ponérsela o no.

Entre quienes no quieren vacunarse, el 26,3 por ciento argumenta tener “miedo a riesgos para la salud o efectos secundarios colaterales”, un 23,5 por ciento no se fía de las vacunas y un 14,1 por ciento prefiere “esperar a ver cómo funcionan”. Además, un 5,7 por ciento no cree que sean eficaces; un 3,4 por ciento dice que es porque hay otras personas más vulnerables o de mayor riesgo, o por tener alergias, otras enfermedades o tratamientos, estar dando la lactancia o estar embarazada; un 2,4 por ciento porque considera que tiene pocas probabilidades de contagio; un 2,1 por ciento porque ya ha pasado el Covid-19; un dos por ciento por falta de información; y un uno por ciento porque nunca se vacuna.

El proceso de vacunación contra el coronavirus comenzó en España el pasado 28 de diciembre y el objetivo del Gobierno es que más del 70% de la población esté inmunizada este verano.

Por otro lado, al 67,6% de las personas les gustaría que el Gobierno de España se hiciera cargo primordialmente de la lucha por el control de la epidemia y un 6,3% prefiere que sean las comunidades autónomas, en tanto que un 18,1% opta por que lo hagan ambas administraciones en colaboración.

Además, un 47,0% de los españoles cree que los ciudadanos reaccionan con civismo y solidaridad a las formas de afrontar las medidas contra el virus, mientras que un 44,3% cree que la mayoría de la ciudadanía está siendo poco cívica e indisciplinada.

Al margen de las medidas oficiales de las autoridades, un 45,3% de los españoles aseguran que tienen cuidado con las cosas que tocan o por dónde van, pero en lo demás hacen vida normal, y un 36,7% permanecen prácticamente en aislamiento saliendo de casa sólo para comprar alimentos o ir a consultas médicas.

Por otro lado, la preocupación por el coronavirus creció 13 puntos en enero y supera ya la que generaba al inicio de la pandemia. Si el pasado mes de abril se situaba como primer problema nacional con menciones en el 49,3% de los cuestionarios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ahora lo hace en el 51,4%, mientras que la crisis económica derivada de la sanitaria es la segunda preocupación, con un 45,5%.