Mujeres que quiero

El sábado pasado, viendo a Ángela Molina recoger su Goya de Honor, me sentí honrada. Así son las mujeres que yo quiero. Así quiero ser. Nunca tendré los orígenes de la actriz, tan artísticos y afectuosos. Tampoco su infancia feliz ni, quizá por eso, su capacidad amatoria. Lo mío está siendo más difícil, sin duda, pero no por ello menos interesante. Y, como ella, luzco mis arrugas con valiente humanidad. No, no quiero aparentar. No tienen las mujeres operadas más luz en la mirada que las que caminan con su naturaleza. Más bien al contrario, una mirada viva en un rostro otoñal es algo maravilloso. Su discurso y su luz llenaron el espacio. Ella venía a agradecer, nada más. Y, sin papeles, supo a quién y porqué tenía que hacerlo. Uno tras otro, fue desgranando los nudos del amor que había recibido con los años. Desde sus padres, sus amigos, sus compañeros, su familia… Para terminar haciendo una mención especial al cine, ese que la había permitido ser creadora, independiente, próspera. No había en la actriz ni un solo reproche. ¿Cómo te vas a enzarzar cuando la vida te da unos minutos de esa dimensión? Eso hay que vivirlo con un vuelo que no arranque las flores ni tema a las fieras. Un vuelo en el que nos dio sus alas.

Hoy, día 8 de marzo, las mujeres nos manifestaremos con multitud de pequeños actos llenos de alegría.

Porque hemos de estar alegres, compañeras. Porque estamos poniendo del revés al mundo. Porque estamos dejando atrás las formas patriarcales y cada vez nos mostramos más auténticas. Porque tenemos dentro una factoría de amor que nos hace realmente imponentes. Y solamente quiero que ellos, vosotros, estéis cada vez más cerca.