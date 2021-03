Una correcta gestión de los cotos es fundamental para conseguir el equilibrio deseado del coto de caza y su aprovechamiento cinegético. La gestión del hábitat implica tener capacidad de actuación sobre el mismo y en muchas ocasiones esto no es posible en su totalidad ya que la caza no suele ser el principal aprovechamiento de las fincas. Por ello, se hace necesario negociar con agricultores y propietarios y establecer unas medidas compensatorias por las medidas de gestión del hábitat. Pudiendo actuar sobre el terreno, existen una serie de medidas que contribuyen a mejorar las poblaciones perdiceras.

1. Compensar a los agricultores

Muchas de las medidas a tomar requieren una gestión del hábitat que implica que el agricultor sufra unas mermas en su producción y por lo tanto una disminución de su beneficio económico. Por ello, siempre será una buena inversión asignar una partida del presupuesto del coto para los agricultores y así poder realizar una mejor gestión del hábitat que repercutirá en unas mejores poblaciones tanto de perdiz como de otras especies de caza. Cuando se toman medidas que reducen la producción del agricultor, éste debe ser damnificado por parte de los cazadores.

2. Fomentar linderos y ribazos

Las perdices necesitan de refugio para defenderse de todos los depredadores que la acechan continuamente. Permitir el crecimiento vegetal en las lindes y respetarlas es fundamental para que las perdices encuentren refugio cuando campean en busca de alimento. Zonas totalmente segadas o desertificadas son muy peligrosas para las perdices.

Los linderos y zonas de vegetación espontánea son fundamentales para ofrecer refugio a las perdices.

3. Priorizar lo natural

Siempre será mejor poder sembrar pequeñas zonas de cultivos favorables para la perdiz que proporcionarles el alimento directamente en comederos. Al realizar este tipo de siembras, o soltando grano esparcido estaremos evitando que se creen zonas de concentración de animales donde vayan todos a alimentarse. Así se evitan también la entrada de depredadores a los mismos.

4. Controlar las poblaciones de jabalíes

Las poblaciones de jabalíes están creciendo a un ritmo elevado durante los últimos años. Los suidos representan un problema para las perdices como depredadores y también como destructores del hábitat. Los esfuerzos empleados en gestionar el hábitat pueden verse frustrados si los jabalíes abundan en el coto; en sus escarceos pueden destrizar las siembras y los puntos de agua. Por lo tanto, además de proteger estos puntos se debe tener controlada la población de jabalí.

5. Fomentar las parcelas pequeñas

Las famosas concentraciones parcelarias que se dieron en el siglo pasado han perjudicado enormemente a las especies cinegéticas. La perdiz ha sido especialmente sensible a estas faltas de vegetación de refugio ya que no solo le afecta directamente si no que se ha visto comprometida por otros depredadores que habitualmente tenían al conejo como su presa favorita. Mucho y pequeño es mejor que poco y muy grande.

6. Fomentar cubiertas vegetales espontáneas

Es un aspecto muy relacionado con los anteriores. La naturaleza ofrece constantemente un reciclaje vegetal que para favorecer a la perdiz conviene mantener. Las cubiertas vegetales espontáneas dejadas o mantenidas durante el verano ofrecen un refugio de calidad para los animales.

7. Regar por goteo

El riego por goteo además de suponer un ahorro de agua para el agricultor es ampliamente beneficioso para las perdices rojas. Suponen bebederos totalmente deslocalizados y además son atrayentes de pequeños insectos que alimentarán a las polladas perdiceras. Un riego de ese estilo además evita que los bandos tengan que desplazarse hacia los bordes de los cultivos que están mucho más desprotegidos.

8. Evitar al máximo posible el uso de productos fitosanitarios

El uso de herbicidas y abonos son muy perjudiciales para las perdices. Reservar ciertas zonas o cultivos de estos productos y emplear en su lugar técnicas de agricultura ecológica redundan en un beneficio claro sobre la cría y reproducción de las perdices.

Zonas heterogéneas con lindes, prados, cultivos espontáneos y cultivos agrícolas.

9. Evitar la agricultura agresiva

Es vital para que las perdices se desarrollen y prosperen que dispongan de alimento, refugio y tranquilidad. Procesos agrícolas en los que en cuestión de horas grandes extensiones de cultivos quedan cosechadas, empacadas y el terreno es arado supone un impacto ambiental en el coto que cualquier especie de caza menor acusa gravemente.

10. Controlar las alimañas

Los omnipresentes zorros, urracas, cuervos, gatos monteses, etc. hacen auténticos destrozos sobre las perdices y sobre todo sobre sus huevos y crías. En esta pasada temporada donde la caza se vio tan afectada por el COVID han sido muchos los cotos donde no se ha llevado control alguno sobre estos depredadores. Así pues, hay que tener especial atención sobre ellos para gestionar una buena próxima temporada.